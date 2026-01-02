Türkiye
Aspirin açıklamasından sonra Trump yine 'bilişsel sağlık' testine girdi: 'Hiçbir başkanın cesaret edemediği bir şey'
Aspirin açıklamasından sonra Trump yine 'bilişsel sağlık' testine girdi: 'Hiçbir başkanın cesaret edemediği bir şey'
Trump, Beyaz Saray doktorlarının kendisini 'mükemmel sağlıkta' ilan ettiğini ve bilişsel testten üçüncü kez tam puan aldığını belirtti. Daha önce Trump... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray doktorlarının kendisine 'kusursuz sağlıkta' olduğunu ve bilişsel testten üst üste üçüncü kez 'mükemmel' bir sonuç aldığını bildirdiğini söyledi.Trump, Truth Social'da şunları yazdı: Trump, ABD başkanlığı veya başkan yardımcılığı için aday olan herkesin zorlu, ciddi ve güvenilir bir bilişsel testten geçmesi gerektiğine kesinlikle inandığını da sözlerine ekledi.Trump, sağlığıyla ilgili söylentileri yalanlayarak, ABD tarihindeki herhangi bir başkandan daha uzun ve daha yoğun çalıştığını öne sürerek olağanüstü fiziksel ve zihinsel formda olduğunu savunuyor.Yüksek doz asprinDaha önce Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek günlük dozda aspirin kullanımına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekerek, "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum. Kalbimden güzel, ince kan aksın istiyorum. Mantıklı değil mi?" ifadelerini kullanmış, doktoru ise kalp sağlığı için günde 325 mg aspirin aldığını açıklamıştı.
22:01 02.01.2026
Trump, Truth Social'da şunları yazdı:

Beyaz Saray doktorları az önce ‘MÜKEMMEL SAĞLIKTA’ olduğumu ve bilişsel muayenemde üst üste üçüncü kez ‘TAM PUAN’ aldığımı (yani sorulan soruların yüzde 100’ünü doğru yanıtladığımı!) bildirdi. Bu, daha önce hiçbir başkanın veya başkan yardımcısının girmeye cesaret edemediği bir şey.

Trump, ABD başkanlığı veya başkan yardımcılığı için aday olan herkesin zorlu, ciddi ve güvenilir bir bilişsel testten geçmesi gerektiğine kesinlikle inandığını da sözlerine ekledi.
Trump, sağlığıyla ilgili söylentileri yalanlayarak, ABD tarihindeki herhangi bir başkandan daha uzun ve daha yoğun çalıştığını öne sürerek olağanüstü fiziksel ve zihinsel formda olduğunu savunuyor.

Yüksek doz asprin

Daha önce Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek günlük dozda aspirin kullanımına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekerek, "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum. Kalbimden güzel, ince kan aksın istiyorum. Mantıklı değil mi?" ifadelerini kullanmış, doktoru ise kalp sağlığı için günde 325 mg aspirin aldığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
DÜNYA
Trump: Doktorların önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum
Dün, 17:59
