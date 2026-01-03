https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/bae-savunma-bakanligi-tum-askeri-personelin-yemenden-ayrildigini-duyurdu-1102453584.html
BAE Savunma Bakanlığı, tüm askeri personelin Yemen'den ayrıldığını duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, BAE liderliğinin ülkedeki terörle mücadele operasyonuna katılımı sona erdirme kararı doğrultusunda, BAE'ye ait tüm askeri personelin Yemen'den çekildiğini bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tüm silahlı kuvvetler personelinin Yemen Cumhuriyeti topraklarından çekilmesinin tamamlandığını duyuruyoruz" ifadeleri yer aldı.Bu haftanın başlarında BAE, Yemenli yetkililerin talebi ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Yemen'deki tüm birliklerini geri çektiğini açıklamıştı.
