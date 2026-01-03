https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/bae-savunma-bakanligi-tum-askeri-personelin-yemenden-ayrildigini-duyurdu-1102453584.html

BAE Savunma Bakanlığı, tüm askeri personelin Yemen'den ayrıldığını duyurdu

BAE Savunma Bakanlığı, tüm askeri personelin Yemen'den ayrıldığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Yemen'deki tüm askeri personelin Yemen'den ayrıldığını duyurdu 03.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-03T00:36+0300

2026-01-03T00:36+0300

2026-01-03T00:36+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

yemen

suudi arabistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1a/1049250674_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_944477b8ec2aeb4b96ac08d364dfef83.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, BAE liderliğinin ülkedeki terörle mücadele operasyonuna katılımı sona erdirme kararı doğrultusunda, BAE'ye ait tüm askeri personelin Yemen'den çekildiğini bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tüm silahlı kuvvetler personelinin Yemen Cumhuriyeti topraklarından çekilmesinin tamamlandığını duyuruyoruz" ifadeleri yer aldı.Bu haftanın başlarında BAE, Yemenli yetkililerin talebi ve Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine Yemen'deki tüm birliklerini geri çektiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yemende-suudi-koalisyonunun-hava-saldirilarinda-en-az-7-kisi-oldu-1102445405.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

yemen

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae), yemen, suudi arabistan