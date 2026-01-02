Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/antalyasporun-yeni-hocasi-belli-oldu-1102451933.html
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibi teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu'yla anlaşmaya... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Uğurlu'yla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Antalyaspor, yeni teknik direktörüne görevinde başarı dileklerini iletti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibi teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu'yla anlaşmaya vardığını duyurdu.
Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Uğurlu'yla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Antalyaspor, yeni teknik direktörüne görevinde başarı dileklerini iletti.