Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu
Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibi teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu'yla anlaşmaya... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Uğurlu'yla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Antalyaspor, yeni teknik direktörüne görevinde başarı dileklerini iletti.
SON HABERLER
antalya, antalyaspor, teknik direktör, akdeniz, süper lig
antalya, antalyaspor, teknik direktör, akdeniz, süper lig

Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

20:40 02.01.2026
© AA / AntalyasporAntalyaspor
Antalyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© AA / Antalyaspor
Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibi teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu'yla anlaşmaya vardığını duyurdu.
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Uğurlu'yla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Antalyaspor, yeni teknik direktörüne görevinde başarı dileklerini iletti.
Erol Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
SPOR
Antalyaspor’da Erol Bulut dönemi sona erdi
17 Aralık 2025, 17:18
