Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olarak belirlendi. Yerin 9,85 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.AFAD'dan açıklamaAFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Valilikten açıklamaElazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20:46 03.01.2026 (güncellendi: 21:18 03.01.2026)
Elazığ’ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olarak belirlendi. Yerin 9,85 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Valilikten açıklama

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

