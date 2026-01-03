https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/elazigda-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1102464716.html
Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T20:46+0300
2026-01-03T20:46+0300
2026-01-03T21:18+0300
son depremler
türkiye
elazığ
baskil
afad
son depremler
deprem son dakika
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olarak belirlendi. Yerin 9,85 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.AFAD'dan açıklamaAFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Valilikten açıklamaElazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/canakkale-ayvacik-aciklarinda-deprem-1102454305.html
elazığ
baskil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, elazığ, baskil, afad, son depremler, deprem son dakika, deprem
türkiye, elazığ, baskil, afad, son depremler, deprem son dakika, deprem
Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:46 03.01.2026 (güncellendi: 21:18 03.01.2026)
Elazığ’ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olarak belirlendi. Yerin 9,85 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.