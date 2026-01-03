https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/elazigda-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1102464716.html

Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Baskil ilçesinde saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olarak belirlendi. Yerin 9,85 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.AFAD'dan açıklamaAFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Valilikten açıklamaElazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

