Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecek

Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez.

Uluslararası sistem, özellikle BMGK yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi.

Çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, istikrarsızlık üretmeye devam ediyor.

Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bugün de yoktur. Bizim dış politikamızın esası düşman üretmek değil, dost kazanmaktır.

Gerilime yatırım yapanlara inat biz herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz.

Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir.

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3.7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor.

Aralık ayında 26.4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık.

Önceki yıla kıyasla yüzde 4.5 artan mal ihracatımız toplam 273.4 milyara dolara ulaştı.

(2025'te) Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik.

2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396.5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.

Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232.7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır.

(Savunma ihracatı) 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv sektöründe yıllık 1.5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.

Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor.