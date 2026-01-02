https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yemende-suudi-koalisyonunun-hava-saldirilarinda-en-az-7-kisi-oldu-1102445405.html
Yemen'de Suudi koalisyonunun hava saldırılarında en az 7 kişi öldü
Yemen'de Suudi koalisyonunun hava saldırılarında en az 7 kişi öldü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçıların geniş toprakları ele geçirmesinin ardından düzenlediği hava saldırılarında Yemen'de yedi kişi hayatını kaybetti.
yemen
hava saldırısı
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
ortadoğu
Güney Geçiş Konseyi'nin Vadi Hadramut ve Hadramut Çölü'ndeki sorumlusu Muhammed Abdülmelik, El-Haşa (Al-Khasah) bölgesindeki bir kampa yedi hava saldırısı düzenlendiğini, saldırılarda 20'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.Uçuşlar askıya alınmıştıYemen’in Aden kentindeki uluslararası havalimanında uçuşlar, Güney Geçiş Konseyi ile Suudi Arabistan destekli hükümet arasındaki son gerilimler nedeniyle bugün askıya alınmıştı.Uçuşların, ülkede Suudi Arabistan destekli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında artan gerilimler nedeniyle durdurulduğu bildirilmişti.Yemen’de kriz derinleşiyor
yemen
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
Yemen'de Suudi koalisyonunun hava saldırılarında en az 7 kişi öldü
15:25 02.01.2026 (güncellendi: 15:29 02.01.2026)
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçıların geniş toprakları ele geçirmesinin ardından düzenlediği hava saldırılarında Yemen'de yedi kişi hayatını kaybetti.
Güney Geçiş Konseyi'nin Vadi Hadramut ve Hadramut Çölü'ndeki sorumlusu Muhammed Abdülmelik, El-Haşa (Al-Khasah) bölgesindeki bir kampa yedi hava saldırısı düzenlendiğini, saldırılarda 20'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.
Yemen’in Aden kentindeki uluslararası havalimanında uçuşlar, Güney Geçiş Konseyi ile Suudi Arabistan destekli hükümet arasındaki son gerilimler nedeniyle bugün askıya alınmıştı.
Uçuşların, ülkede Suudi Arabistan destekli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında artan gerilimler nedeniyle durdurulduğu bildirilmişti.
Konsey, 2015’ten bu yana Husilerin Yemen’in geniş kesimlerini ele geçirmesine karşı olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun
resmi bir parçası konumunda bulunuyor.
Yemen’de kriz derinleşiyor
Gelişmeler, Suudi Arabistan’ın güneydeki Mukalla liman kentinde BAE bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir silah sevkiyatını vurmasının ardından yaşandı.
Saldırıdan kısa süre sonra BAE, Yemen’deki kalan askerlerini gönüllü olarak çektiğini duyurmuştu.