ABD’li askeri uzmandan Rusya uyarısı: ‘Kışkırtırsanız karşılığını alırsınız’

Batı’nın Ukrayna bağlamındaki gerilimi tırmandırması durumunda Rusya’nın da aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulunan askeri uzman Davis, Batı’nın... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, Youtube’daki Mario Nawfal kanalına yaptığı açıklamada, Batı’nın Rusya’nın tüm provokasyonlara karşılık vereceğinin farkında olması gerektiğini söyledi.Davis, “Nasıl cüret ederler, diye sormak isterseniz, sizi uyarıyorum, misillemeye hazır olun. Durumu tırmandırırsanız, riskleri artırırsanız, aynı karşılığı alırsınız” ifadesini kullandı.Rusya'nın müzakere sürecindeki duruşundan taviz vermediğine dikkat çeken uzman, Moskova tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin sürekli olarak Batı tarafından ihlal edildiğini, bu durumun Ukrayna çatışmasının çözümüne engel olduğunu kaydetti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cephedeki başarısızlıkların Ukrayna'yı derhal müzakere masasına oturmaya zorlaması gerektiğini dile getirmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğini ve savaş etkinliğini hızla kaybettiğini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, India Today'e verdiği bir röportajda, Kiev kontrolündeki bölgelerin güç kullanılarak kurtarılacağını ya da Ukrayna birliklerinin oradan çekilip insanları öldürmeyi bırakacağını belirtmişti.

