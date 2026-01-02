Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/zelenskiy-budanovun-devlet-baskanligi-ofisi-baskani-olarak-atanmasina-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1102452711.html
Zelenskiy, Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Zelenskiy, Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Kiril Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına, Oleg İvaşçenko’nun ise Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR)... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T22:01+0300
2026-01-02T22:01+0300
dünya
vladimir zelenskiy
kirill budanov
ukrayna
rusya
ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna yönetim kademesinde önemli görev değişikliklerini öngören iki ayrı kararname imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan belgelere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin (GUR) eski başkanı Kirill Budanov* Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı görevine getirildi.Oleg İvaşçenko ise Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) başkanı olarak atandı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/mirosnik-zelenskiy-budanovu--devlet-baskanligi-ofisi-baskanligina-ingilizlerin-baskisiyla-atadi-1102451348.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_50:0:713:497_1920x0_80_0_0_f7c0dc8df9917cdf499e14fda6e4f253.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, kirill budanov, ukrayna, rusya, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), telegram
vladimir zelenskiy, kirill budanov, ukrayna, rusya, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), telegram

Zelenskiy, Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

22:01 02.01.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Vladimir Zelenskiy, Kiril Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına, Oleg İvaşçenko’nun ise Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) başkanlığına atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna yönetim kademesinde önemli görev değişikliklerini öngören iki ayrı kararname imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan belgelere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin (GUR) eski başkanı Kirill Budanov* Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı görevine getirildi.
Oleg İvaşçenko ise Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) başkanı olarak atandı.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.
* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
DÜNYA
Miroşnik: Zelenskiy, Budanov’u* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına İngilizlerin baskısıyla atadı
19:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала