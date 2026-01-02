https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/zelenskiy-budanovun-devlet-baskanligi-ofisi-baskani-olarak-atanmasina-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1102452711.html
Zelenskiy, Budanov’un* Devlet Başkanlığı Ofisi başkanı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Vladimir Zelenskiy, Kiril Budanov'un* Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına, Oleg İvaşçenko'nun ise Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR)... 02.01.2026
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna yönetim kademesinde önemli görev değişikliklerini öngören iki ayrı kararname imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan belgelere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin (GUR) eski başkanı Kirill Budanov* Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı görevine getirildi.Oleg İvaşçenko ise Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) başkanı olarak atandı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
ukrayna
rusya
