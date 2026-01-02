Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Yemen’de Aden Havalimanı’ndan uçuşlar durduruldu
Yemen’in Aden kentindeki uluslararası havalimanında uçuşlar, Güney Geçiş Konseyi ile Suudi Arabistan destekli hükümet arasındaki son gerilimler nedeniyle askıya alındı.
Yemen’de Aden Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar, ülkede Suudi Arabistan destekli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında artan gerilimler nedeniyle durduruldu.Suudi Arabistan’ın BAE’ye tepkisiSuudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE), ‘Geçiş Konseyi’ni silahlandırmakla ve grubun Hadramut ile el-Mahra’ya yayılmasını teşvik etmekle’ suçluyor ve ‘bu durumun kendi ulusal güvenliğini tehdit ettiğini’ savunuyor. BAE ise suçlamaları reddederek Suudi Arabistan’ın güvenliğini desteklediğini belirtiyor.Öte yandan BAE, Yemen’de kalan askerlerini çekmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak Güney Geçiş Konseyi, Hadramut ve el-Mahra’dan geri çekilmeyi reddediyor.‘Cidde’de denetim’ iddiasıUluslararası tanınırlığa sahip hükümet bünyesindeki ve Geçiş Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığı, Aden Havalimanı’ndaki 'uçuşların durmasının Suudi Arabistan’ın yeni şartlar dayatmasından kaynaklandığını' söyledi. Bakanlık, Aden’den kalkan ve inen uçakların Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde denetlenmesini zorunlu kılan bir uygulama getirildiğini söyledi.Yemen’de kriz derinleşiyor
© Sputnik / ILIYA PITALEVYemen'den tahliye edilen siviller
Yemen'den tahliye edilen siviller - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / ILIYA PITALEV
Yemen’de Aden Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar, ülkede Suudi Arabistan destekli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında artan gerilimler nedeniyle durduruldu.
Konsey, 2015’ten bu yana Husilerin Yemen’in geniş kesimlerini ele geçirmesine karşı olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun resmi bir parçası konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan’ın BAE’ye tepkisi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE), ‘Geçiş Konseyi’ni silahlandırmakla ve grubun Hadramut ile el-Mahra’ya yayılmasını teşvik etmekle’ suçluyor ve ‘bu durumun kendi ulusal güvenliğini tehdit ettiğini’ savunuyor. BAE ise suçlamaları reddederek Suudi Arabistan’ın güvenliğini desteklediğini belirtiyor.
Öte yandan BAE, Yemen’de kalan askerlerini çekmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak Güney Geçiş Konseyi, Hadramut ve el-Mahra’dan geri çekilmeyi reddediyor.

‘Cidde’de denetim’ iddiası

Uluslararası tanınırlığa sahip hükümet bünyesindeki ve Geçiş Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığı, Aden Havalimanı’ndaki 'uçuşların durmasının Suudi Arabistan’ın yeni şartlar dayatmasından kaynaklandığını' söyledi. Bakanlık, Aden’den kalkan ve inen uçakların Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde denetlenmesini zorunlu kılan bir uygulama getirildiğini söyledi.

Yemen’de kriz derinleşiyor

Gelişmeler, Suudi Arabistan’ın güneydeki Mukalla liman kentinde BAE bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir silah sevkiyatını vurmasının ardından yaşandı.
Saldırıdan kısa süre sonra BAE, Yemen’deki kalan askerlerini gönüllü olarak çektiğini duyurmuştu.
