https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yemende-aden-havalimanindan-ucuslar-durduruldu-1102442981.html

Yemen’de Aden Havalimanı’ndan uçuşlar durduruldu

Yemen’de Aden Havalimanı’ndan uçuşlar durduruldu

Sputnik Türkiye

Yemen’in Aden kentindeki uluslararası havalimanında uçuşlar, Güney Geçiş Konseyi ile Suudi Arabistan destekli hükümet arasındaki son gerilimler nedeniyle askıya alındı.

2026-01-02T14:00+0300

2026-01-02T14:00+0300

2026-01-02T14:00+0300

dünya

yemen

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

güney geçiş konseyi

aden havalimanı

haberler

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101692/13/1016921365_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_91ee4a00f37b5a0a02391611ad4baff9.jpg

Yemen’de Aden Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar, ülkede Suudi Arabistan destekli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında artan gerilimler nedeniyle durduruldu.Suudi Arabistan’ın BAE’ye tepkisiSuudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE), ‘Geçiş Konseyi’ni silahlandırmakla ve grubun Hadramut ile el-Mahra’ya yayılmasını teşvik etmekle’ suçluyor ve ‘bu durumun kendi ulusal güvenliğini tehdit ettiğini’ savunuyor. BAE ise suçlamaları reddederek Suudi Arabistan’ın güvenliğini desteklediğini belirtiyor.Öte yandan BAE, Yemen’de kalan askerlerini çekmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak Güney Geçiş Konseyi, Hadramut ve el-Mahra’dan geri çekilmeyi reddediyor.‘Cidde’de denetim’ iddiasıUluslararası tanınırlığa sahip hükümet bünyesindeki ve Geçiş Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığı, Aden Havalimanı’ndaki 'uçuşların durmasının Suudi Arabistan’ın yeni şartlar dayatmasından kaynaklandığını' söyledi. Bakanlık, Aden’den kalkan ve inen uçakların Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde denetlenmesini zorunlu kılan bir uygulama getirildiğini söyledi.Yemen’de kriz derinleşiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/isvicrededeki-yilbasi-faciasinda-yanginin-basladigi-an-ortaya-cikti-korku-filmi-gibiydi-1102437901.html

yemen

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, uçuşlar, aden havalimanı, uçuşlar durduruldu, askıya alındı, güney geçiş konseyi, husiler, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri, bae, riyad, haberler, yemen haberleri, dünya haberleri