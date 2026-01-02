Yemen’de Aden Havalimanı’ndan uçuşlar durduruldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yemende-aden-havalimanindan-ucuslar-durduruldu-1102442981.html
Yemen’in Aden kentindeki uluslararası havalimanında uçuşlar, Güney Geçiş Konseyi ile Suudi Arabistan destekli hükümet arasındaki son gerilimler nedeniyle askıya alındı.
Yemen’de Aden Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar, ülkede Suudi Arabistan destekli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında artan gerilimler nedeniyle durduruldu.Suudi Arabistan’ın BAE’ye tepkisiSuudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE), ‘Geçiş Konseyi’ni silahlandırmakla ve grubun Hadramut ile el-Mahra’ya yayılmasını teşvik etmekle’ suçluyor ve ‘bu durumun kendi ulusal güvenliğini tehdit ettiğini’ savunuyor. BAE ise suçlamaları reddederek Suudi Arabistan’ın güvenliğini desteklediğini belirtiyor.Öte yandan BAE, Yemen’de kalan askerlerini çekmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak Güney Geçiş Konseyi, Hadramut ve el-Mahra’dan geri çekilmeyi reddediyor.‘Cidde’de denetim’ iddiasıUluslararası tanınırlığa sahip hükümet bünyesindeki ve Geçiş Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığı, Aden Havalimanı’ndaki 'uçuşların durmasının Suudi Arabistan’ın yeni şartlar dayatmasından kaynaklandığını' söyledi. Bakanlık, Aden’den kalkan ve inen uçakların Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde denetlenmesini zorunlu kılan bir uygulama getirildiğini söyledi.Yemen’de kriz derinleşiyor
Yemen’de Aden Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar, ülkede Suudi Arabistan destekli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında artan gerilimler nedeniyle durduruldu.
Konsey, 2015’ten bu yana Husilerin Yemen’in geniş kesimlerini ele geçirmesine karşı olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun
resmi bir parçası konumunda bulunuyor.
Suudi Arabistan’ın BAE’ye tepkisi
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE), ‘Geçiş Konseyi’ni silahlandırmakla ve grubun Hadramut ile el-Mahra’ya yayılmasını teşvik etmekle’ suçluyor ve ‘bu durumun kendi ulusal güvenliğini tehdit ettiğini’ savunuyor. BAE ise suçlamaları reddederek Suudi Arabistan’ın güvenliğini desteklediğini belirtiyor.
Öte yandan BAE, Yemen’de kalan askerlerini çekmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak Güney Geçiş Konseyi, Hadramut ve el-Mahra’dan geri çekilmeyi reddediyor.
‘Cidde’de denetim’ iddiası
Uluslararası tanınırlığa sahip hükümet bünyesindeki ve Geçiş Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığı, Aden Havalimanı’ndaki 'uçuşların durmasının Suudi Arabistan’ın yeni şartlar dayatmasından kaynaklandığını' söyledi. Bakanlık, Aden’den kalkan ve inen uçakların Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde denetlenmesini zorunlu kılan bir uygulama getirildiğini söyledi.
Yemen’de kriz derinleşiyor
Gelişmeler, Suudi Arabistan’ın güneydeki Mukalla liman kentinde BAE bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir silah sevkiyatını vurmasının ardından yaşandı.
Saldırıdan kısa süre sonra BAE, Yemen’deki kalan askerlerini gönüllü olarak çektiğini duyurmuştu.