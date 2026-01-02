https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ozgur-ozel-chpli-belediyeler-yaptiklari-her-acilisa-ak-parti-ve-mhpli-baskanlari-yoneticileri-davet-1102449568.html

Özgür Özel: CHP'li belediyeler yaptıkları her açılışa AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler

Özgür Özel: CHP'li belediyeler yaptıkları her açılışa AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerine çağrıda bulunarak, bundan sonra yapılacak her açılışa iktidar partisi AK Parti ve... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T17:55+0300

2026-01-02T17:55+0300

2026-01-02T17:55+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

mhp

chp

ak parti

siyaset

siyaset gündemi

siyaset meydanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448969_0:33:2768:1590_1920x0_80_0_0_ef63df4ca710a1224a7428761dc0185f.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde düzenlenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.Törende konuşan CHP lideri Özel, "Biz bugün Ekrem Başkan'ı (Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı) davet ettik, şeref verdi. Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun" dedi.Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, açılışı gerçekleştirilen Muharrem Ekici Gençlik Merkezi’ni gezdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/abdulkadir-selvi-chpnin-cumhurbaskani-adayi-ozgur-ozel-mi-1102424015.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, mhp, chp, ak parti, siyaset, siyaset gündemi, siyaset meydanı