Özgür Özel: CHP'li belediyeler yaptıkları her açılışa AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler
Özgür Özel: CHP'li belediyeler yaptıkları her açılışa AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerine çağrıda bulunarak, bundan sonra yapılacak her açılışa iktidar partisi AK Parti ve... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde düzenlenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.Törende konuşan CHP lideri Özel, "Biz bugün Ekrem Başkan'ı (Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı) davet ettik, şeref verdi. Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun" dedi.Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, açılışı gerçekleştirilen Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'ni gezdi.
17:55 02.01.2026
© AA / Ahmet BayramCHP Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / Ahmet Bayram
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerine çağrıda bulunarak, bundan sonra yapılacak her açılışa iktidar partisi AK Parti ve MHP’li başkanların da davet edilmesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Muharrem Ekici Gençlik Merkezi önünde düzenlenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan CHP lideri Özel, "Biz bugün Ekrem Başkan'ı (Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı) davet ettik, şeref verdi. Bundan sonra çağrımdır, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması, omuz omuza, kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun" dedi.
Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, açılışı gerçekleştirilen Muharrem Ekici Gençlik Merkezi’ni gezdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi?
08:12
