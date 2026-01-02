https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yabanci-plakali-arac-sahipleri-dikkat-gecis-ucretlerinde-yeni-donem-basladi-1102445864.html

Yabancı plakalı araç sahipleri dikkat: Geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Yabancı plakalı araç sahipleri dikkat: Geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretleri gümrük kapılarında tahsil edilecek. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesine yönelik uygulamanın başladığını duyurdu. Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden temin edebileceğine dikkati çekilirken zamanında ödenmeyen cezaların katlanarak artacağı belirtildi.Zamanında ödeme yapılmadığında ceza 4 katına çıkacakKGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'de Genel Müdürlük tarafından işletilen otoyol geçiş ücretlerinin tahsil edilmesiyle başlanan uygulamanın, kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerin de dahil edilmesiyle tüm otoyolları kapsadığı açıklandı. Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden temin edebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

