https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/disaridan-yemek-siparisleri-zehirlenme-korkusuyla-bicak-gibi-kesildi-esnaf-ve-kuryeler-isyan-etti-1101301557.html
Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti
Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T11:35+0300
2025-11-26T11:35+0300
2025-11-26T11:35+0300
yaşam
i̇stanbul
böcek ailesi
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1100993561_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_63ba8d5bfaf43a55bc3cd4f68ed0e19f.png
İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi insanların korkularını daha da büyüttü. Son dönemde gıda zehirlenmelerine yönelik haberlerin çoğalması ve denetimlerde insan sağlığına uygun olmayan görüntülerin yansımaları da çok sayıda insanın dışarıdan yemek siparişi vermesine olumsuz etkiledi. Paket yemek siparişleri neredeyse yarı yarıya azalırken, bu durum en çok esnafı ve kuryeleri vurdu. Vatandaşı korkuttular Dünya'nın haberine göre İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak ilk aşamada iyi araştırılmadan yapılan yayınlar vatandaşları korkuttu, üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.Kuryelerin zararı 15 bin TL'yi bulduHabertürk'e konuşan kuryeler ise siparişlerin azaldığını doğrularken kayıpların 15 bin lirayı bulduğunu anlattı. Özellikle kumpir, tavuk ürünleri, midye, kokoreç gibi siparişlerin bıçak gibi kesildiğini anlatan kuryeler, insanların yemek siparişi vermek istediklerinde ise zincir markaları tercih ettikleri dile getirdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/herkesi-ilgilendiriyor-gida-zehirlenmesi-nedir-hangi-besinler-daha-tehlikeli-gida-zehirlenmesinin-1101007329.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1100993561_0:0:1016:763_1920x0_80_0_0_99726a3fa6482e0504c730b037c47fd5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, böcek ailesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
i̇stanbul, böcek ailesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi insanların korkularını daha da büyüttü. Son dönemde gıda zehirlenmelerine yönelik haberlerin çoğalması ve denetimlerde insan sağlığına uygun olmayan görüntülerin yansımaları da çok sayıda insanın dışarıdan yemek siparişi vermesine olumsuz etkiledi. Paket yemek siparişleri neredeyse yarı yarıya azalırken, bu durum en çok esnafı ve kuryeleri vurdu.
Dünya'nın haberine göre İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak ilk aşamada iyi araştırılmadan yapılan yayınlar vatandaşları korkuttu, üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.
Kuryelerin zararı 15 bin TL'yi buldu
Habertürk'e konuşan kuryeler ise siparişlerin azaldığını doğrularken kayıpların 15 bin lirayı bulduğunu anlattı. Özellikle kumpir, tavuk ürünleri, midye, kokoreç gibi siparişlerin bıçak gibi kesildiğini anlatan kuryeler, insanların yemek siparişi vermek istediklerinde ise zincir markaları tercih ettikleri dile getirdiler.