Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti

İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi insanların korkularını daha da büyüttü. Son dönemde gıda zehirlenmelerine yönelik haberlerin çoğalması ve denetimlerde insan sağlığına uygun olmayan görüntülerin yansımaları da çok sayıda insanın dışarıdan yemek siparişi vermesine olumsuz etkiledi. Paket yemek siparişleri neredeyse yarı yarıya azalırken, bu durum en çok esnafı ve kuryeleri vurdu. Vatandaşı korkuttular Dünya'nın haberine göre İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak ilk aşamada iyi araştırılmadan yapılan yayınlar vatandaşları korkuttu, üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.Kuryelerin zararı 15 bin TL'yi bulduHabertürk'e konuşan kuryeler ise siparişlerin azaldığını doğrularken kayıpların 15 bin lirayı bulduğunu anlattı. Özellikle kumpir, tavuk ürünleri, midye, kokoreç gibi siparişlerin bıçak gibi kesildiğini anlatan kuryeler, insanların yemek siparişi vermek istediklerinde ise zincir markaları tercih ettikleri dile getirdiler.

