Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/disaridan-yemek-siparisleri-zehirlenme-korkusuyla-bicak-gibi-kesildi-esnaf-ve-kuryeler-isyan-etti-1101301557.html
Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti
Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T11:35+0300
2025-11-26T11:35+0300
yaşam
i̇stanbul
böcek ailesi
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1100993561_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_63ba8d5bfaf43a55bc3cd4f68ed0e19f.png
İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi insanların korkularını daha da büyüttü. Son dönemde gıda zehirlenmelerine yönelik haberlerin çoğalması ve denetimlerde insan sağlığına uygun olmayan görüntülerin yansımaları da çok sayıda insanın dışarıdan yemek siparişi vermesine olumsuz etkiledi. Paket yemek siparişleri neredeyse yarı yarıya azalırken, bu durum en çok esnafı ve kuryeleri vurdu. Vatandaşı korkuttular Dünya'nın haberine göre İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak ilk aşamada iyi araştırılmadan yapılan yayınlar vatandaşları korkuttu, üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.Kuryelerin zararı 15 bin TL'yi bulduHabertürk'e konuşan kuryeler ise siparişlerin azaldığını doğrularken kayıpların 15 bin lirayı bulduğunu anlattı. Özellikle kumpir, tavuk ürünleri, midye, kokoreç gibi siparişlerin bıçak gibi kesildiğini anlatan kuryeler, insanların yemek siparişi vermek istediklerinde ise zincir markaları tercih ettikleri dile getirdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/herkesi-ilgilendiriyor-gida-zehirlenmesi-nedir-hangi-besinler-daha-tehlikeli-gida-zehirlenmesinin-1101007329.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1100993561_0:0:1016:763_1920x0_80_0_0_99726a3fa6482e0504c730b037c47fd5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, böcek ailesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
i̇stanbul, böcek ailesi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi

Dışarıdan yemek siparişleri zehirlenme korkusuyla bıçak gibi kesildi: Esnaf ve kuryeler isyan etti

11:35 26.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturyemek siparişi götüren kurye
yemek siparişi götüren kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin dört ferdi zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye bunu konuşurken bir kafede kahve içen kadının da zehirlenmesi insanların korkularını daha da büyüttü. Son dönemde gıda zehirlenmelerine yönelik haberlerin çoğalması ve denetimlerde insan sağlığına uygun olmayan görüntülerin yansımaları da çok sayıda insanın dışarıdan yemek siparişi vermesine olumsuz etkiledi. Paket yemek siparişleri neredeyse yarı yarıya azalırken, bu durum en çok esnafı ve kuryeleri vurdu.

Vatandaşı korkuttular

Dünya'nın haberine göre İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak ilk aşamada iyi araştırılmadan yapılan yayınlar vatandaşları korkuttu, üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.

Kuryelerin zararı 15 bin TL'yi buldu

Habertürk'e konuşan kuryeler ise siparişlerin azaldığını doğrularken kayıpların 15 bin lirayı bulduğunu anlattı. Özellikle kumpir, tavuk ürünleri, midye, kokoreç gibi siparişlerin bıçak gibi kesildiğini anlatan kuryeler, insanların yemek siparişi vermek istediklerinde ise zincir markaları tercih ettikleri dile getirdiler.
Muğla'da 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
SAĞLIK
Herkesi ilgilendiriyor: Gıda zehirlenmesi nedir? Hangi besinler daha tehlikeli? Gıda zehirlenmesinin belirtileri neler?
14 Kasım, 15:29


Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала