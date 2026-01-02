https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/sosyal-medyada-gencler-arasinda-yeni-trend-hicbir-sey-yapmamak-1102441679.html

Sosyal medyada gençler arasında yeni trend: Hiçbir şey yapmamak

Sosyal medyada yükselen yeni bir akım, gençleri ekranlardan uzaklaşıp bilinçli biçimde ‘hiçbir şey yapmamaya’ çağırıyor.

Sosyal medyada trend olan bazı videolarda kullanıcılar 15 dakika boyunca hareketsiz kalırken, bazıları saatlerce hiçbir uyarana maruz kalmadan oturdukları anları paylaşıyor.ABD merkezli The New York Times’a konuşan içerik üreticileri ve yaşam tarzı yazarları, hiçbir şey yapmamanın ‘zihinsel bir reset etkisi’ yarattığını savunuyor.Virginia Commonwealth Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Sean Panjsheeri, bu akıma katılan isimlerden biri. Panjsheeri, hiçbir şey yapmadan geçirdiği dakikaları paylaştığı videoların ardından kendini daha enerjik hissettiğini söylüyor.“Eğer harekete geçmezsek, telefonlar bizi tamamen ele geçirecek” diyen Panjsheeri, bu videoların izleyiciler için de ‘kısa bir mola’ işlevi gördüğünü ifade ediyor.‘Can sıkıntısı, kaybolmuş bir sanat’Akım yalnızca TikTok’la sınırlı değil. Yaşam tarzı yazarları ve düşünürler de can sıkıntısının faydalarına dikkat çekiyor. Yazar Helen Russell, Substack’te yayımladığı ‘Hiçbir Şey Yapmamanın Sessiz İsyanı’ başlıklı yazısında can sıkıntısını ‘kaybolmuş bir sanat’ olarak tanımlıyor. Arthur C. Brooks ve Robert Greene gibi isimler de sosyal medyada benzer görüşler paylaşıyor.‘Hiç sıkılma deneyimi yaşamadılar’Uzmanlara göre, uyarıcıların kapatılması beynin ‘varsayılan mod ağı’nı devreye sokuyor. Sinirbilim altyapısına sahip terapist Morgan Starr-Riestis, bu durumun yaratıcılığı ve içgörüyü desteklediğini belirtiyor. Starr-Riestis’e göre, özellikle akıllı telefonlarla büyüyen kuşaklar neredeyse hiç ‘sıkılma’ deneyimi yaşamadı.Trende temkinli yaklaşanlar da varÖte yandan bazı uzmanlar bu trende temkinli yaklaşıyor. Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde ‘can sıkıntısı laboratuvarı’nı yöneten James Danckert, can sıkıntısının başlı başına olumlu bir durum olarak görülmesini eleştiriyor.Danckert’e göre can sıkıntısı, ‘hayatta anlam ve amaç eksikliğine işaret eden bir sinyal’. “Amaç, bu duygunun içinde oyalanmak değil, onu giderecek yollar bulmak” diyen Danckert, ‘dışarı çıkmak, yeni bir hobi edinmek ya da kitap okumanın da etkili yöntemler olduğunu’ söylüyor.

