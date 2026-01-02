https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/avustralyanin-ardindan-fransadan-15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-adimi-1102438370.html

Avustralya'nın ardından Fransa'dan 15 yaş altına sosyal medya yasağı adımı

Fransa’nın, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı planladığı bildirildi. Fransız basını ve haber ajanslarına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteklediği yasa taslağı 2026 yılında yürürlüğe girebilir.Fransız medyasında yer alan bilgilere göre taslak metin, dijital ekranların aşırı kullanımının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin çeşitli araştırmalara atıfta bulunuyor. Yasa kapsamında sosyal medya platformlarının, 15 yaşın altındaki kullanıcılara hizmet sunması yasaklanacak. Ayrıca cep telefonu kullanımına yönelik mevcut kısıtlamaların liselere de genişletilmesi öngörüldüğü belirtildi.Fransız basını, taslağın ocak ayı başında hukuki incelemeye sunulabileceğini, düzenlemenin ise eylül ayından itibaren yürürlüğe girebileceğini aktardı. Taslak metinde, kontrolsüz çevrim içi erişimin çocukları “uygunsuz içeriklere” maruz bıraktığı ve siber zorbalık gibi riskleri artırdığı belirtiliyor.Benzer girişimler de bulunulmuştuFransa’da daha önce de benzer girişimlerde bulunulmuştu. 2018 yılında okul öncesi ve ortaokullarda cep telefonu kullanımı yasaklanmış, ancak uygulamanın ülke genelinde eşit şekilde hayata geçirilmediği ifade edilmişti. 2023’te parlamentonun alt kanadı, sosyal medya için “15 yaş dijital reşitlik” sınırı getiren bir düzenlemeyi kabul etmiş, ancak Avrupa Birliği mevzuatıyla çeliştiği gerekçesiyle yasa tam olarak uygulanamamıştı.Aralık ayında Fransa Senatosu, 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya platformlarına kaydolabilmesi için ebeveyn izni şartı getirilmesini destekleyen bir girişimi onayladı. Eylül ayında yayımlanan bir Ipsos anketine göre ise Fransa’da yaşayanların yüzde 80’i, 14 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağını destekliyor.Avrupa Birliği düzeyinde de benzer adımlar gündemde. Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz ay gençlerde ruh sağlığı sorunlarının artmasına dikkat çekerek sosyal medya için asgari yaş sınırı belirlenmesi çağrısında bulundu.Avustralya'da sosyal medya yasağı yürürlükteFransa’nın planı, Avustralya’nın 10 Aralık’ta yürürlüğe giren ve 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan düzenlemesinin ardından geldi. Avustralya’nın ardından Malezya da 2026’dan itibaren benzer bir yasağı uygulamaya koyacağını açıkladı.

