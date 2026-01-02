https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/rus-hava-savunmasi-7-saatte-ukraynaya-ait-201-iha-imha-etti-1102422181.html
Rus hava savunması 7 saatte Ukrayna’ya ait 201 İHA imha etti
Rus hava savunması 7 saatte Ukrayna’ya ait 201 İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin son 7 saat içinde Rusya'nın farklı bölgelerinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 201 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin Moskova saati ile 16.00-23.00 (TSİ ile aynı) arasında Rusya’nın farklı bölgelerinde ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 201 uçak tipi İHA imha ettiği kaydedildi.Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre 51 İHA Belgorod Bölgesi’nde, 36 İHA Bryansk Bölgesi’nde, 21’i Moskova istikametinde uçan 24 İHA Moskova Bölgesi’nde düşürüldü.- Ayrıca Rostov Bölgesi’nde 16,- Kaluga Bölgesi’nde 15,- Tula Bölgesi’nde 14,- Kursk Bölgesi’nde 12,- Ryazan Bölgesi’nde 10,- Voronej Bölgesi ve Kırım üzerinde 6’şar,- Oryol Bölgesi’nde 5,- Lipetsk Bölgesi’nde 4,- Azak Denizi üzerinde de 2 İHA etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.