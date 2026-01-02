https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/rusya-savunma-bakanligi-harkova-yonelik-saldiri-iddialari-asilsiz-1102452053.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’a yönelik saldırı iddiaları asılsız

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'a yönelik saldırı iddiaları asılsız

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna basınında yer alan “2 Ocak’ta Harkov’a Rusya tarafından saldırı düzenlendiği” yönündeki haberleri yalanladı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Ocak’ta Ukrayna’nın Harkov kentine yönelik herhangi bir hava ya da füze saldırısı gerçekleştirmediğini açıkladı. Bakanlık, Kiev yönetiminin bu tür açıklamalarla uluslararası kamuoyunun dikkatini Herson bölgesindeki Horlı yerleşiminde Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği saldırıdan başka yöne çekmeyi amaçladığını belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin 2 Ocak tarihinde Harkov kentine yönelik saldırı gerçekleştirdiği yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Rus Silahlı Kuvvetleri, şehir içerisinde füze sistemleri ya da hava araçları ile herhangi bir saldırı planlamamış ve uygulamamıştır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, sosyal medya ve haber platformlarında dolaşıma giren görüntüleri kaynak göstererek, Harkov’da meydana gelen patlamanın hedef alınan bir saldırıdan değil, büyük olasılıkla bölgedeki bir binada bulunan mühimmatların patlamasından kaynaklandığını, özellikle Oleksiy Gonçar Caddesi üzerindeki ‘Persona’ adlı alışveriş merkezinde yaşanan patlamanın hemen öncesinde kaydedilen yoğun dumanlanmanın olayın iç patlama olabileceğine işaret ettiğine dikkat çekti.Açıklamada ayrıca, Kiev yönetiminin söz konusu “Rus saldırısı” söylemiyle, 1 Ocak gecesi Herson bölgesinin Horlı yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillere yönelik düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından oluşan tepkiyi bastırmaya ve uluslararası dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’ta Herson bölgesindeki Horlı yerleşiminde Ukrayna ordusunun bir füze saldırısı düzenlediğini açıklamış; saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 27 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

