Rus Kinjal hipersonik füzeleri Ukrayna'daki askeri tesisleri vurdu

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.Bombardımanlarda Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığını bildiren bakanlığın açıklamasına göre yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendi.Bombardımanlar sonucunda Ukrayna'da belirlenen savunma sanayi işletmeleri, orduyu besleyen enerji tesisleri, ulaştırma ve liman tesisleri, füze motoru bileşenleri üreten işletmeler, uzun menzilli İHA imalathaneleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada Ukrayna ordusu 9 bin 65 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 9 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.

