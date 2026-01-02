Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/rus-kinjal-hipersonik-fuzeleri-ukraynadaki-askeri-tesisleri-vurdu-1102440220.html
Rus Kinjal hipersonik füzeleri Ukrayna'daki askeri tesisleri vurdu
Rus Kinjal hipersonik füzeleri Ukrayna'daki askeri tesisleri vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T13:04+0300
2026-01-02T13:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rus ordusu
rusya ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305072_0:149:2890:1775_1920x0_80_0_0_ff5e085dff15ef44f9072f892793dbec.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.Bombardımanlarda Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığını bildiren bakanlığın açıklamasına göre yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendi.Bombardımanlar sonucunda Ukrayna'da belirlenen savunma sanayi işletmeleri, orduyu besleyen enerji tesisleri, ulaştırma ve liman tesisleri, füze motoru bileşenleri üreten işletmeler, uzun menzilli İHA imalathaneleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada Ukrayna ordusu 9 bin 65 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 9 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ukrayna-ordusunun-iha-saldirisinda-olenlerin-sayisi-27ye-cikti-ikisi-cocuk-1102431479.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305072_163:0:2728:1924_1920x0_80_0_0_56f8439a5ea69c7276f60762c71b3e95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu
ukrayna, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rus ordusu, rusya ordusu

Rus Kinjal hipersonik füzeleri Ukrayna'daki askeri tesisleri vurdu

13:04 02.01.2026
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.

Bombardımanlarda Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığını bildiren bakanlığın açıklamasına göre yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendi.

Bombardımanlar sonucunda Ukrayna'da belirlenen savunma sanayi işletmeleri, orduyu besleyen enerji tesisleri, ulaştırma ve liman tesisleri, füze motoru bileşenleri üreten işletmeler, uzun menzilli İHA imalathaneleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.

Son bir haftada Ukrayna ordusu 9 bin 65 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 9 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.
Ukrayna ordusunun İHA saldırısı düzenlediği Herson Bölgesi’nin Horlı kasabasındaki kafe ve otelden görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ordusunun İHA saldırısında ölenlerin sayısı 27’ye çıktı: İkisi çocuk
09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала