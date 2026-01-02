Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/prof-dr-bektastan-dikkat-ceken-aciklama-istanbulu-depremden-bu-cukurlar-koruyor-1102435316.html
Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'u depremden bu çukurlar koruyor'
Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'u depremden bu çukurlar koruyor'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'u depremden koruyan 'çukur'lara dikkat çekerken, bu çukurların depremlerin enerjisini söndürdüğünü dile getirdi. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T11:28+0300
2026-01-02T11:28+0300
türki̇ye
osman bektaş
i̇stanbul
i̇zmit
çınarcık çukuru
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_5aa6169e676269763dcdad21242a9c4f.jpg
İstanbul'da deprem riskiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, megakenti koruyan 'çukur'lara dikkat çekti. Prof. Dr. Bektaş, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul'a 'yürüyüşünü' de Kumburgaz Çukuru'nun durdurduğunu dile getirerek, "Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır" dedi. İstanbul'u hangi çukurlar koruyor? Sosyal medyası üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bektaş, "İstanbul'u depremden koruyan çukurlar: 1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbula doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru, 1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru, 2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbula yürüyüşünü de Kumbugaz Çukuru durdurmuştur. Neden ?" dedi. Bunun açıklamasını da Prof. Dr. Bektaş şunları dile getirdi: "Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır ( creep ) Creep önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır. Sonuç : İki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı parçalı kırılıyor."Bariyer gibi deprem kırığını durduruyorMarmara çukurları yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler. Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın. Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı. Yani fay burada "gevrek" değil, "sakız gibi" sünek bir yapıda. Ayrıca bu çukurlar akışkanlar ( gaz ve su ) bakımından çok zengin. Bu yüksek basınçlı sıvılar fay zonlarını adeta yağlıyor. Fay kilitlenip enerji biriktiremiyor; bunun yerine , "CREEP" ( sürünme ) dediğimiz sessiz fay hareketini yaparak bariyer gibi deprem kırığını durduruyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/usumezsoydan-science-dergisinde-yayimlanan-istanbul-depremi-haberine-tepki-99dan-beri-onlarca-1101786163.html
türki̇ye
i̇stanbul
i̇zmit
çınarcık çukuru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_46291860bba4fa1590c14611cac473a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osman bektaş, i̇stanbul, i̇zmit, çınarcık çukuru, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
osman bektaş, i̇stanbul, i̇zmit, çınarcık çukuru, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi

Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'u depremden bu çukurlar koruyor'

11:28 02.01.2026
© AAKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, "1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi" dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, 1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© AA
Abone ol
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'u depremden koruyan 'çukur'lara dikkat çekerken, bu çukurların depremlerin enerjisini söndürdüğünü dile getirdi.
İstanbul'da deprem riskiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, megakenti koruyan 'çukur'lara dikkat çekti. Prof. Dr. Bektaş, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul'a 'yürüyüşünü' de Kumburgaz Çukuru'nun durdurduğunu dile getirerek, "Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır" dedi.

İstanbul'u hangi çukurlar koruyor?

Sosyal medyası üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bektaş, "İstanbul'u depremden koruyan çukurlar: 1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbula doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru, 1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru, 2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbula yürüyüşünü de Kumbugaz Çukuru durdurmuştur. Neden ?" dedi.
Bunun açıklamasını da Prof. Dr. Bektaş şunları dile getirdi:
"Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır ( creep ) Creep önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır. Sonuç : İki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı parçalı kırılıyor."

Bariyer gibi deprem kırığını durduruyor

Marmara çukurları yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler. Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın. Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı. Yani fay burada "gevrek" değil, "sakız gibi" sünek bir yapıda. Ayrıca bu çukurlar akışkanlar ( gaz ve su ) bakımından çok zengin. Bu yüksek basınçlı sıvılar fay zonlarını adeta yağlıyor. Fay kilitlenip enerji biriktiremiyor; bunun yerine , "CREEP" ( sürünme ) dediğimiz sessiz fay hareketini yaparak bariyer gibi deprem kırığını durduruyor."
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
SON DEPREMLER
Üşümezsoy'dan Science dergisinde yayımlanan İstanbul depremi haberine tepki: '99'dan beri onlarca makale çöpe atıldı'
14 Aralık 2025, 15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала