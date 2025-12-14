https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/usumezsoydan-science-dergisinde-yayimlanan-istanbul-depremi-haberine-tepki-99dan-beri-onlarca-1101786163.html
Üşümezsoy'dan Science dergisinde yayımlanan İstanbul depremi haberine tepki: '99'dan beri onlarca makale çöpe atıldı'
Üşümezsoy'dan Science dergisinde yayımlanan İstanbul depremi haberine tepki: '99'dan beri onlarca makale çöpe atıldı'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Science dergisinde yayımlanan deprem analizine tepki gösterdi ve değerlendirmelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T15:15+0300
2025-12-14T15:15+0300
2025-12-14T15:18+0300
şener üşümezsoy
the new york times (nyt)
i̇stanbul
adalar
kumburgaz
science
makale
son depremler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098489344_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_ea94cdbf8049d91025f551d9fe08b7eb.jpg
Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre Marmara Denizi’ndeki Ana Marmara Fayı’nda son 15 yılda doğuya doğru ilerleyen kısmi kırılmalar gözlendi. Çalışma, İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline, 'yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden birine' yol açabileceğine dikkat çekti.'Bu jeoloji bilmemektir'Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, The New York Times'ın da yayımladığı makaleye tepki gösterdi. Üşümezsoy, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:'1999'dan beri tüm makaleler çöpe atıldı'Üşümezsoy, riskli olarak ise Kemerburgaz'ı işaret etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/prof-dr-okan-tuysuz-bilim-insanlarinin-istanbul-depremi-uyarilarini-degerlendirdi-bolgede-stres-1101780036.html
i̇stanbul
adalar
kumburgaz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098489344_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_f03d6ed92138c063349b1fca1f4fe7d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şener üşümezsoy, the new york times (nyt), i̇stanbul, adalar, kumburgaz, science, makale
şener üşümezsoy, the new york times (nyt), i̇stanbul, adalar, kumburgaz, science, makale
Üşümezsoy'dan Science dergisinde yayımlanan İstanbul depremi haberine tepki: '99'dan beri onlarca makale çöpe atıldı'
15:15 14.12.2025 (güncellendi: 15:18 14.12.2025)
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Science dergisinde yayımlanan deprem analizine tepki gösterdi ve değerlendirmelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu söyleyerek, "İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor" dedi.
Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre Marmara Denizi’ndeki Ana Marmara Fayı’nda son 15 yılda doğuya doğru ilerleyen kısmi kırılmalar gözlendi. Çalışma, İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline, 'yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden birine' yol açabileceğine dikkat çekti.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, The New York Times'ın da yayımladığı makaleye tepki gösterdi. Üşümezsoy, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:
"Düz mantıkla bilim olmaz. Haritaya bakıp 'depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var' demek jeoloji bilmemektir. Alman ekolünün 'kilitli' dediği ve büyük deprem beklediği Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı. Zombi çalışmaları, hayali çalışmaları, terk edilmiş çalışmaları 'İstanbul'da risk var' diye kullanmak artık bilimsel değil farklı bir tavır gerektirmektedir. "
'1999'dan beri tüm makaleler çöpe atıldı'
Üşümezsoy, riskli olarak ise Kemerburgaz'ı işaret etti:
1999'dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı. Marmara'da 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar'da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor."