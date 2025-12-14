Üşümezsoy'dan Science dergisinde yayımlanan İstanbul depremi haberine tepki: '99'dan beri onlarca makale çöpe atıldı'

1999'dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı. Marmara'da 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar'da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor."