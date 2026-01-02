Türkiye
Abdulkadir Selvi: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi?
Abdulkadir Selvi: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi?
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin arka planı değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun resmi ve ismi kaldırıldı"... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, "CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi?" başlıklı yazısında 'CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki' fotoğraf değişimini köşesine taşıdı.Selvi, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısında şunları kaydetti:
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin arka planı değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun resmi ve ismi kaldırıldı" ifadelerine yer verdi. Selvi, "CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi?" sorusunu sordu.
"CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Atatürk’ün resmi kaldırılıp Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı konulunca, “Atatürk’ün yerine İmamoğlu mu” diye eleştirmiştim. CHP’nin 6 ok’unun ve Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı pano kaldırılıp, İmamoğlu’nun büyük boy fotoğrafının ve isminin yer aldığı duvar panosu konulmuştu. Yanlışa yanlış dediğim gibi doğruya da doğru demeyi ilke edinmiş biriyim.

Gitti İmamoğlu, geldi Özgür Özel.

Bu eleştiriler karşılık bulmuş ki, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin arka planı değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun resmi ve ismi kaldırıldı. Yeni arka planda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi logosu ve Atatürk’ün fotoğrafı yeniden geldi.

Logonun altına ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafı konuldu. Doğru olan yapıldı. Logonun değiştirilip, Ekrem İmamoğlu yerine Özgür Özel’in fotoğrafının konulması ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi olacak tartışmasını yeniden alevlendirdi."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / Akın Çeliktaş
"Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylüyor ama Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden İmamoğlu’nun fotoğrafının ve isminin kaldırılıp fotoğrafının konulması CHP’nin adayı Özgür Özel olacak tezini güçlendirdi."
