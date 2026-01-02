https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/new-york-belediye-baskani-mamdani-yemin-toreninde-kuran-i-kerime-el-basip-gorevine-basladi-1102422378.html
New York Belediye Başkanı Mamdani yemin töreninde: Kuran-ı Kerim'e el basıp görevine başladı
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık törende eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık alanda binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki New York Belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.Törende kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.Mamdani, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık alanda binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki New York Belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.
Törende kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
Mamdani, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız. Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan kelimeler, hepimizin paylaştığı iki kelimedir: New Yorklular."