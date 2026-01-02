Türkiye
New York Belediye Başkanı Mamdani yemin töreninde: Kuran-ı Kerim'e el basıp görevine başladı
New York Belediye Başkanı Mamdani yemin töreninde: Kuran-ı Kerim'e el basıp görevine başladı
02.01.2026
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık alanda binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki New York Belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.Törende kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.Mamdani, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
New York Belediye Başkanı Mamdani yemin töreninde: Kuran-ı Kerim'e el basıp görevine başladı

01:25 02.01.2026
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık törende eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Mamdani, törenin ardından resmen görevine başlamış oldu.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık alanda binlerce New Yorklunun katılımıyla gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
Mamdani, yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki New York Belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törende ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.
Törende kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
Mamdani, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız. Ne yediğiniz, nasıl dua ettiğiniz veya nereden geldiğiniz önemli değil, bizi en çok tanımlayan kelimeler, hepimizin paylaştığı iki kelimedir: New Yorklular."
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
DÜNYA
Trump: Doktorların önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum
Dün, 17:59
