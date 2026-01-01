Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/trump-doktorlarin-onerdiginden-daha-yuksek-dozda-aspirin-aliyorum-1102417897.html
Trump: Doktorların önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum
Trump: Doktorların önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek günlük dozda aspirin kullandığını söylerken “Kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.
2026-01-01T17:59+0300
2026-01-01T17:59+0300
dünya
donald trump
aspirin
haberler
wall street journal (wsj)
abd
the wall street journal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141649_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_428ade6813bd3cb282400fbdfa5720ab.jpg
Trump, The Wall Street Journal’a (WSJ) verdiği röportajda aspirin kullanımına ilişkin olarak, 'Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum. Kalbimden güzel, ince kan aksın istiyorum. Mantıklı değil mi?' ifadelerini kullandı.79 yaşındaki Trump, selefi Demokrat Başkan Joe Biden’ın ardından ABD tarihinde başkanlık görevini üstlenen en yaşlı ikinci kişi konumunda bulunuyor.Biden, 2024’te sağlık durumuna ilişkin tartışmaların gölgesinde yeniden adaylıktan çekilmişti, görevden ayrıldığında 82 yaşındaydı.Günde kaç mg alıyor?Haberde, ABD sağlık verilerine dayandırılarak, 60 yaş üstü kişilerde aspirinin günlük kullanımının kalp krizi veya felç riskini azaltabildiği belirtildi. Düşük doz aspirinin genellikle 81 miligram - 100 mg olduğunu ifade edildi.Trump’ın doktoru Sean Barbabella ise WSJ’ye yaptığı açıklamada, ABD başkanının, 'kalp sağlığını korumak amacıyla günde 325 miligram aspirin kullandığını' söyledi.Beyaz Saray, Trump’ın ellerindeki morlukların çok sayıda kişiyle tokalaşmasından kaynaklandığını, MR’ın ise önleyici amaçla yapıldığını açıklamıştı. Ancak Trump ve Barbabella, WSJ’ye yaptıkları açıklamada, aslında MR değil, bilgisayarlı tomografi taraması yaptırdığını belirtti.Barbabella, başlangıçta MR ya da BT seçeneklerinin değerlendirildiğini, ancak kardiyovasküler sorunları kesin olarak elemek için BT taramasına karar verildiğini söyledi. Taramanın herhangi bir anormallik göstermediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/isvicrede-alplerinde-kayak-merkezinde-yilbasi-gecesi-faciasi-olu-ve-yaralilar-var-1102406704.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141649_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f5aa8f375510d17aed4a21f726456256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trump, asprin, mg, kan sulandırıcı, kan inceltici, kalp, kalp sağlığı, kaç mg almalı, bebek asprini, tam asprin, corasprin, sağlık, sağlık haberleri, trump haberleri, dünya haberleri
trump, asprin, mg, kan sulandırıcı, kan inceltici, kalp, kalp sağlığı, kaç mg almalı, bebek asprini, tam asprin, corasprin, sağlık, sağlık haberleri, trump haberleri, dünya haberleri

Trump: Doktorların önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum

17:59 01.01.2026
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek günlük dozda aspirin kullandığını söylerken “Kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Trump, The Wall Street Journal’a (WSJ) verdiği röportajda aspirin kullanımına ilişkin olarak, 'Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum. Kalbimden güzel, ince kan aksın istiyorum. Mantıklı değil mi?' ifadelerini kullandı.
79 yaşındaki Trump, selefi Demokrat Başkan Joe Biden’ın ardından ABD tarihinde başkanlık görevini üstlenen en yaşlı ikinci kişi konumunda bulunuyor.
Biden, 2024’te sağlık durumuna ilişkin tartışmaların gölgesinde yeniden adaylıktan çekilmişti, görevden ayrıldığında 82 yaşındaydı.

Günde kaç mg alıyor?

Haberde, ABD sağlık verilerine dayandırılarak, 60 yaş üstü kişilerde aspirinin günlük kullanımının kalp krizi veya felç riskini azaltabildiği belirtildi. Düşük doz aspirinin genellikle 81 miligram - 100 mg olduğunu ifade edildi.
Trump’ın doktoru Sean Barbabella ise WSJ’ye yaptığı açıklamada, ABD başkanının, 'kalp sağlığını korumak amacıyla günde 325 miligram aspirin kullandığını' söyledi.
Beyaz Saray, Trump’ın ellerindeki morlukların çok sayıda kişiyle tokalaşmasından kaynaklandığını, MR’ın ise önleyici amaçla yapıldığını açıklamıştı. Ancak Trump ve Barbabella, WSJ’ye yaptıkları açıklamada, aslında MR değil, bilgisayarlı tomografi taraması yaptırdığını belirtti.
Barbabella, başlangıçta MR ya da BT seçeneklerinin değerlendirildiğini, ancak kardiyovasküler sorunları kesin olarak elemek için BT taramasına karar verildiğini söyledi. Taramanın herhangi bir anormallik göstermediği aktarıldı.
İsviçre Alpleri'nde yılbaşı kutlamalarında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
DÜNYA
İsviçre’de Alpleri’nde kayak merkezinde yılbaşı gecesi faciası: En az 40 ölü, 100 yaralı
12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала