https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/trump-doktorlarin-onerdiginden-daha-yuksek-dozda-aspirin-aliyorum-1102417897.html

Trump: Doktorların önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum

Trump: Doktorların önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek günlük dozda aspirin kullandığını söylerken “Kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

2026-01-01T17:59+0300

2026-01-01T17:59+0300

2026-01-01T17:59+0300

dünya

donald trump

aspirin

haberler

wall street journal (wsj)

abd

the wall street journal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141649_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_428ade6813bd3cb282400fbdfa5720ab.jpg

Trump, The Wall Street Journal’a (WSJ) verdiği röportajda aspirin kullanımına ilişkin olarak, 'Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum. Kalbimden güzel, ince kan aksın istiyorum. Mantıklı değil mi?' ifadelerini kullandı.79 yaşındaki Trump, selefi Demokrat Başkan Joe Biden’ın ardından ABD tarihinde başkanlık görevini üstlenen en yaşlı ikinci kişi konumunda bulunuyor.Biden, 2024’te sağlık durumuna ilişkin tartışmaların gölgesinde yeniden adaylıktan çekilmişti, görevden ayrıldığında 82 yaşındaydı.Günde kaç mg alıyor?Haberde, ABD sağlık verilerine dayandırılarak, 60 yaş üstü kişilerde aspirinin günlük kullanımının kalp krizi veya felç riskini azaltabildiği belirtildi. Düşük doz aspirinin genellikle 81 miligram - 100 mg olduğunu ifade edildi.Trump’ın doktoru Sean Barbabella ise WSJ’ye yaptığı açıklamada, ABD başkanının, 'kalp sağlığını korumak amacıyla günde 325 miligram aspirin kullandığını' söyledi.Beyaz Saray, Trump’ın ellerindeki morlukların çok sayıda kişiyle tokalaşmasından kaynaklandığını, MR’ın ise önleyici amaçla yapıldığını açıklamıştı. Ancak Trump ve Barbabella, WSJ’ye yaptıkları açıklamada, aslında MR değil, bilgisayarlı tomografi taraması yaptırdığını belirtti.Barbabella, başlangıçta MR ya da BT seçeneklerinin değerlendirildiğini, ancak kardiyovasküler sorunları kesin olarak elemek için BT taramasına karar verildiğini söyledi. Taramanın herhangi bir anormallik göstermediği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/isvicrede-alplerinde-kayak-merkezinde-yilbasi-gecesi-faciasi-olu-ve-yaralilar-var-1102406704.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, asprin, mg, kan sulandırıcı, kan inceltici, kalp, kalp sağlığı, kaç mg almalı, bebek asprini, tam asprin, corasprin, sağlık, sağlık haberleri, trump haberleri, dünya haberleri