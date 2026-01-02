https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/mtv-2026-odeme-takvimi-aciklandi-birinci-taksit-icin-son-gun-ne-zaman-1102434185.html
MTV 2026 ödeme takvimi açıklandı: Birinci taksit için son gün ne zaman?
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2026’da vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 1 Ocak 2026 itibarıyla aynı oranda artırılarak yürürlüğe girdi.MTV 1. taksit ödeme tarihleriMTV 1. taksit ödemesi, 1 Ocak–2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Sürenin sonuna kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak.MTV ödemeleri nereden yapılır?Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) duyurusuna göre ödemeler şu kanallardan gerçekleştirilebilecek:Şifresiz sorgulama ve güvenlik uyarısıAraç sahipleri, plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi/sahiplik belge tarihi bilgileriyle şifresiz olarak borç sorgulayıp ödeme yapabilecek. GİB, mağduriyet yaşanmaması için yalnızca gib.gov.tr ve bankaların resmi internet adresleri üzerinden işlem yapılması uyarısında bulundu.
SON HABERLER
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2026’da vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 1 Ocak 2026 itibarıyla aynı oranda artırılarak yürürlüğe girdi.
MTV 1. taksit ödeme tarihleri
MTV 1. taksit ödemesi, 1 Ocak–2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Sürenin sonuna kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak.
MTV ödemeleri nereden yapılır?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) duyurusuna göre ödemeler şu kanallardan gerçekleştirilebilecek:
Dijital Vergi Dairesi
(dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil
Anlaşmalı bankaların kredi/banka kartı
ve havale
yöntemleri
Vergi tahsiline yetkili bankalar
, vergi dairesi vezneleri
ve PTT şubeleri
Şifresiz sorgulama ve güvenlik uyarısı
Araç sahipleri, plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi/sahiplik belge tarihi bilgileriyle şifresiz olarak borç sorgulayıp ödeme yapabilecek. GİB, mağduriyet yaşanmaması için yalnızca gib.gov.tr ve bankaların resmi internet adresleri üzerinden işlem yapılması uyarısında bulundu.