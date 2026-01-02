https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/mtv-2026-odeme-takvimi-aciklandi-birinci-taksit-icin-son-gun-ne-zaman-1102434185.html

MTV 2026 ödeme takvimi açıklandı: Birinci taksit için son gün ne zaman?

MTV 2026 ödeme takvimi açıklandı: Birinci taksit için son gün ne zaman?

Sputnik Türkiye

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak itibarıyla başladı. MTV tutarları, yeniden değerleme oranında yapılan düzenlemeyle yüzde... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T10:52+0300

2026-01-02T10:52+0300

2026-01-02T10:52+0300

ekonomi̇

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

otomobil

gelir i̇daresi başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a5c1d048299a397719bd40e25e4cbcfa.jpg

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2026’da vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 1 Ocak 2026 itibarıyla aynı oranda artırılarak yürürlüğe girdi.MTV 1. taksit ödeme tarihleriMTV 1. taksit ödemesi, 1 Ocak–2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Sürenin sonuna kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak.MTV ödemeleri nereden yapılır?Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) duyurusuna göre ödemeler şu kanallardan gerçekleştirilebilecek:Şifresiz sorgulama ve güvenlik uyarısıAraç sahipleri, plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi/sahiplik belge tarihi bilgileriyle şifresiz olarak borç sorgulayıp ödeme yapabilecek. GİB, mağduriyet yaşanmaması için yalnızca gib.gov.tr ve bankaların resmi internet adresleri üzerinden işlem yapılması uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/duzenleme-yururlukte-eft-havale-ve-nakit-islemlerde-yeni-donem-1102433263.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorlu taşıtlar vergisi, mtv 2026, mtv ödeme tarihleri, mtv 1. taksit, gib, dijital vergi dairesi, mtv zammı