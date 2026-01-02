Türkiye
MTV 2026 ödeme takvimi açıklandı: Birinci taksit için son gün ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak itibarıyla başladı. MTV tutarları, yeniden değerleme oranında yapılan düzenlemeyle yüzde... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2026’da vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 1 Ocak 2026 itibarıyla aynı oranda artırılarak yürürlüğe girdi.MTV 1. taksit ödeme tarihleriMTV 1. taksit ödemesi, 1 Ocak–2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Sürenin sonuna kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak.MTV ödemeleri nereden yapılır?Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) duyurusuna göre ödemeler şu kanallardan gerçekleştirilebilecek:Şifresiz sorgulama ve güvenlik uyarısıAraç sahipleri, plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi/sahiplik belge tarihi bilgileriyle şifresiz olarak borç sorgulayıp ödeme yapabilecek. GİB, mağduriyet yaşanmaması için yalnızca gib.gov.tr ve bankaların resmi internet adresleri üzerinden işlem yapılması uyarısında bulundu.
motorlu taşıtlar vergisi, mtv 2026, mtv ödeme tarihleri, mtv 1. taksit, gib, dijital vergi dairesi, mtv zammı
MTV 2026 ödeme takvimi açıklandı: Birinci taksit için son gün ne zaman?

10:52 02.01.2026
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak itibarıyla başladı. MTV tutarları, yeniden değerleme oranında yapılan düzenlemeyle yüzde 18,95 artırıldı. Araç sahipleri, 2 Şubat 2026 tarihine kadar ödemelerini dijital kanallar ve yetkili kurumlar üzerinden yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2026’da vergi ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 1 Ocak 2026 itibarıyla aynı oranda artırılarak yürürlüğe girdi.

MTV 1. taksit ödeme tarihleri

MTV 1. taksit ödemesi, 1 Ocak–2 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Sürenin sonuna kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak.

MTV ödemeleri nereden yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) duyurusuna göre ödemeler şu kanallardan gerçekleştirilebilecek:
Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil
Anlaşmalı bankaların kredi/banka kartı ve havale yöntemleri
Vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri

Şifresiz sorgulama ve güvenlik uyarısı

Araç sahipleri, plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi/sahiplik belge tarihi bilgileriyle şifresiz olarak borç sorgulayıp ödeme yapabilecek. GİB, mağduriyet yaşanmaması için yalnızca gib.gov.tr ve bankaların resmi internet adresleri üzerinden işlem yapılması uyarısında bulundu.
