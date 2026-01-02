https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/duzenleme-yururlukte-eft-havale-ve-nakit-islemlerde-yeni-donem-1102433263.html

Düzenleme yürürlükte: EFT, havale ve nakit işlemlerde yeni dönem

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla hazırladığı düzenleme... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

MASAK tarafından yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliğin artırılması hedefleniyor. Düzenleme, vatandaşların günlük ekonomik faaliyetlerini aksatmadan finansal şeffaflığı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.Transfer işlemlerinde işlem türü beyanı zorunlu hale geldiDüzenleme kapsamında bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterilerinin EFT ve havale işlemlerinde işlemin mahiyetini beyan etmeleri için yeni seçenekler sunacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) belirlenen mevcut başlıklara ek olarak;"Diğer" seçeneğine 20 karakter şartıMüşterilerin, transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçenekleri tercih etmesi durumunda, işlemin niteliğine dair en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama girmesi gerekecek. Söz konusu açıklamanın yapılmaması durumunda transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek.Nakit işlemlerde kademeli takip sistemiYeni tebliğ ile nakit işlemlere yönelik de sıkı takip mekanizması getirildi. Finansal kuruluşlar, olağan dışı büyüklükteki ve müşteri profiliyle uyuşmayan nakit işlemleri yakından izleyecek. Nakit işlemlerde uygulanacak yeni prosedürler ise şu şekilde belirlendi:

