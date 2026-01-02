https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/macar-uzman-budanovun-zelenskiynin-ofisinin-basina-getirilmesi-baris-ihtimalini-bitirir-1102449906.html
Macar uzman: Budanov’un Zelenskiy’nin ofisinin başına getirilmesi barış ihtimalini bitirir
Macar uzman: Budanov’un Zelenskiy’nin ofisinin başına getirilmesi barış ihtimalini bitirir
Sputnik Türkiye
Macar uzman Zoltan Koşkovıç, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov’un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T18:13+0300
2026-01-02T18:13+0300
2026-01-02T18:13+0300
dünya
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
ukrayna savunma bakanlığı
kirill budanov
vladimir zelenskiy
rusya
kiev
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085846555_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_df80909270f6a542f6e13fb5fef63d76.jpg
Macaristan’daki Temel Haklar Merkezi analisti Zoltan Koşkovıç, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov’un, Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanmasının, Rusya ile barış anlaşması ihtimalini ‘sıfırlayacağını’ belirtti. Koşkovıç, Budanov’un başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline geleceğini belirterek bunun barış görüşmelerini daha da zorlaştıracağını söyledi.Koşkovıç, “Bu adım, Budanov’u başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline getirecek. Dolayısıyla bu, barış görüşmelerini imkansız kılmaya yönelik bir başka adım niteliğinde” ifadelerini kullandı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.Zelenskiy, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andrey Yermak’ın istifa dilekçesi verdiğini belirtmiş, aynı gün Yermak’ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamıştı. Yermak’ın istifasından önce, Ukrayna enerji sektöründe patlak veren yolsuzluk skandalı kapsamında konutunda arama yapılmıştı.* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bm-genel-sekreterinden-hersondaki-saldiriya-tepki-sivillere-yonelik-saldirilar-kabul-edilemez-1102447248.html
rusya
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085846555_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_7aef8e79387055ba6a595d3c2d66512d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, vladimir zelenskiy, rusya, kiev, moskova
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, vladimir zelenskiy, rusya, kiev, moskova
Macar uzman: Budanov’un Zelenskiy’nin ofisinin başına getirilmesi barış ihtimalini bitirir
Macar uzman Zoltan Koşkovıç, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov’un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına getirilmesinin, Kiev ile Moskova arasında olası bir barış anlaşması perspektifini ciddi biçimde zayıflatacağını ifade etti.
Macaristan’daki Temel Haklar Merkezi analisti Zoltan Koşkovıç, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov’un, Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanmasının, Rusya ile barış anlaşması ihtimalini ‘sıfırlayacağını’ belirtti. Koşkovıç, Budanov’un başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline geleceğini belirterek bunun barış görüşmelerini daha da zorlaştıracağını söyledi.
Koşkovıç, “Bu adım, Budanov’u başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline getirecek. Dolayısıyla bu, barış görüşmelerini imkansız kılmaya yönelik bir başka adım niteliğinde” ifadelerini kullandı.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.
Zelenskiy, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andrey Yermak’ın istifa dilekçesi verdiğini belirtmiş, aynı gün Yermak’ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamıştı. Yermak’ın istifasından önce, Ukrayna enerji sektöründe patlak veren yolsuzluk skandalı kapsamında konutunda arama yapılmıştı.
* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.