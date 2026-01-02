Türkiye
Macar uzman: Budanov'un Zelenskiy'nin ofisinin başına getirilmesi barış ihtimalini bitirir
Macar uzman: Budanov’un Zelenskiy’nin ofisinin başına getirilmesi barış ihtimalini bitirir
Macar uzman Zoltan Koşkovıç, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov'un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına... 02.01.2026
Macaristan’daki Temel Haklar Merkezi analisti Zoltan Koşkovıç, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov’un, Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanmasının, Rusya ile barış anlaşması ihtimalini ‘sıfırlayacağını’ belirtti. Koşkovıç, Budanov’un başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline geleceğini belirterek bunun barış görüşmelerini daha da zorlaştıracağını söyledi.Koşkovıç, “Bu adım, Budanov’u başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline getirecek. Dolayısıyla bu, barış görüşmelerini imkansız kılmaya yönelik bir başka adım niteliğinde” ifadelerini kullandı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.Zelenskiy, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andrey Yermak’ın istifa dilekçesi verdiğini belirtmiş, aynı gün Yermak’ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamıştı. Yermak’ın istifasından önce, Ukrayna enerji sektöründe patlak veren yolsuzluk skandalı kapsamında konutunda arama yapılmıştı.* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
18:13 02.01.2026
Macar uzman Zoltan Koşkovıç, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov’un* Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına getirilmesinin, Kiev ile Moskova arasında olası bir barış anlaşması perspektifini ciddi biçimde zayıflatacağını ifade etti.
Macaristan’daki Temel Haklar Merkezi analisti Zoltan Koşkovıç, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov’un, Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atanmasının, Rusya ile barış anlaşması ihtimalini ‘sıfırlayacağını’ belirtti. Koşkovıç, Budanov’un başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline geleceğini belirterek bunun barış görüşmelerini daha da zorlaştıracağını söyledi.
Koşkovıç, Bu adım, Budanov’u başlıca Ukraynalı müzakerecilerden biri haline getirecek. Dolayısıyla bu, barış görüşmelerini imkansız kılmaya yönelik bir başka adım niteliğinde” ifadelerini kullandı.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı mesajda Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanlığına atadığını duyurmuştu.
Zelenskiy, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andrey Yermak’ın istifa dilekçesi verdiğini belirtmiş, aynı gün Yermak’ın görevden alınmasına ilişkin kararı imzalamıştı. Yermak’ın istifasından önce, Ukrayna enerji sektöründe patlak veren yolsuzluk skandalı kapsamında konutunda arama yapılmıştı.
* Kiril Budanov, Rusya’da aşırılık yanlıları ve teröristler listesinde bulunuyor.
