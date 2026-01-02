https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/merkez-bankasi-gec-odemelerde-temerrut-faizini-dusurdu-1102429851.html
Merkez Bankası geç ödemelerde temerrüt faizini düşürdü
Merkez Bankası geç ödemelerde temerrüt faizini düşürdü
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı düşürüldü. Oran, 1 Ocak 2026... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T08:23+0300
2026-01-02T08:23+0300
2026-01-02T08:23+0300
ekonomi̇
merkez bankası
temerrüt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını aşağı çekti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre söz konusu oran, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 43 olarak uygulanacak.Faiz oranı geçen yıl yüzde 53.25 seviyesindeydi.Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/atmlerde-yeni-zorunluluk-onay-gelmezse-eft-ve-havale-yapilamayacak-1102413909.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, temerrüt
Merkez Bankası geç ödemelerde temerrüt faizini düşürdü
Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı düşürüldü. Oran, 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 43 olarak uygulanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını aşağı çekti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre söz konusu oran, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 43 olarak uygulanacak.
Faiz oranı geçen yıl yüzde 53.25 seviyesindeydi.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu ifadeler yer aldı:
"13/01/2021 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43.00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2.020 Türk lirası olarak tespit edilmiştir."