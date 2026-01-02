https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bm-genel-sekreterinden-hersondaki-saldiriya-tepki-sivillere-yonelik-saldirilar-kabul-edilemez-1102447248.html

BM Genel Sekreteri’nden Herson’daki saldırıya tepki: Sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Herson bölgesindeki Horlı kasabasına düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan derin endişe duyduğunu... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Guterres’in hem Ukrayna’da hem de Rusya’da devam eden saldırılar sonucu artan sivil can kayıpları ve kritik sivil altyapının tahrip edilmesinden derin kaygı duyduğunu söyledi.Dujarric, “Genel Sekreter, Ukrayna'da ve Rusya'da devam eden saldırılar sonucunda siviller arasında artan can kayıpları ve enerji altyapısı ile limanlar dahil olmak üzere kritik sivil altyapının hedef alınması nedeniyle derin endişe duyuyor” dedi.Herson bölgesindeki saldırıya da değinen Dujarric, BM’nin söz konusu olaya ilişkin doğrudan bilgiye erişemediğini vurgulayarak, “Genel Sekreter, Herson bölgesindeki saldırıyla ilgili haberlerden de endişe duyuyor. Ancak erişim olmaması nedeniyle BM bu olaya ilişkin herhangi bir detayı bağımsız olarak doğrulayabilecek durumda değil” ifadelerini kullandı.Dujarric, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu hatırlatarak, “Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Nerede meydana gelirse gelsin bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.Guterres’in Ukrayna’da çatışmaların sona erdirilmesi çağrısını da yinelediğini aktaran sözcü, Genel Sekreter’in derhal ateşkes ilan edilmesi ve siyasi çözüm için çabaların artırılması gerektiğini vurguladığını belirtti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, daha önce yaptığı açıklamada, Herson bölgesindeki Horlı yerleşimine düzenlenen saldırı sonucunda ikisi çocuk toplam 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Rus makamları saldırıyı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiğini belirterek olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

