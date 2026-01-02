https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/kara-yollarindaki-hiz-isaretleri-sadelestirildi-58-bin-246-levha-kaldirildi--1102434272.html
Kara yollarındaki hız işaretleri sadeleştirildi: 58 bin 246 levha kaldırıldı
Kara yollarındaki hız işaretleri sadeleştirildi: 58 bin 246 levha kaldırıldı
02.01.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerin sadeleştirilmesi çalışması doğrultusunda 58 bin 246 levhanın kaldırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Kaldırılan işaretlemelerin yüzde 60'ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu" dedi. Mümkün olduğu kadar az gerektiği kadar çok olmalıTrafik işaretler levhalarını 'mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalı' ilkesi doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: "Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar, 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. İlk etapta 19 bin 61 levha için düzenleme yapıldı. 1 Eylül itibarıyla da kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında bölge müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla KGM'nin sorumluluk alanındaki 58 bin 246 levha kaldırıldı. Bu düzenlemeler doğrultusunda kaldırılan işaretlemelerin yüzde 60'ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu."
