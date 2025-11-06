https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/hiz-siniri-isaretleri-sadelesiyor-33-bin-hiz-levhasi-kaldirildi-1100786455.html
Hız sınırı işaretleri sadeleşiyor: 33 bin hız levhası kaldırıldı
06.11.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 32 bin 845 levhayı kaldırdı.Bakanlıktan levhalarla ilgili güncellemeUraloğlu, yazılı açıklamasında, kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelere ve yeknesaklığı sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmalar tamamUraloğlu, birinci öncelik olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda çalışmaları 31 Ağustos'ta tamamladıklarını ve 992 yaya geçidini tamamen kaldırdıklarını ifade etti.Ayrıca 392 meskun mahali daraltırken 842'sini kaldırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Hız levhalarını 348 kurpta ve 928 kavşakta kaldırdık. 427 kurp ve 108 kavşakta ise hız sınırını değiştirdik. 553 bozuk satıhlı kesimde hız levhalarını kaldırdık. 1058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırdık, 875 adet hız sınırlaması sonu levhası ekledik. 138 adet refüj aralığını kapattık. Bu çalışmalarda 11 bin 258 hız levhası olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levhayı kaldırdık." bilgisini verdi.Uraloğlu, 1 Eylül itibarıyla kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.Yaklaşık 33 bin levha kaldırıldıHalihazırda devam eden çalışmaları 31 Aralık'a kadar tamamlayacaklarının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
