https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/kar-bitti-sanildi-geri-donuyor-meteoroloji-uzmani-marmara-icin-yeni-kar-yagisi-tarihini-acikladi-1102432969.html
Kar bitti sanıldı, geri dönüyor: Meteoroloji uzmanı, Marmara için yeni kar yağışı tarihini açıkladı
Kar bitti sanıldı, geri dönüyor: Meteoroloji uzmanı, Marmara için yeni kar yağışı tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası batı ve iç kesimlerde kar yağışını geride bıraksa da risk sona ermedi. İstanbul’da bazı ilçelerde eğitime ara... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T09:53+0300
2026-01-02T09:53+0300
2026-01-02T09:53+0300
türki̇ye
kar
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102433538_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4190ee824f52eee5f32a4031e7f75271.jpg
2025’in son günlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Batı ve iç kesimlerde kar yağışı büyük ölçüde sona ererken, yerini buzlanma, don ve kuru ayaz aldı.İstanbul’da eğitime ara verilen ilçelerİstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olması üzerine İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla yarın yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.Meteoroloji uzmanından Marmara için kritik uyarıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının bugün itibarıyla Türkiye genelinden çekileceğini bildirdi. Şen, Anadolu’da buzlanma ve don riskinin artacağına, Marmara Bölgesi’nde ise hafta sonu hava sıcaklıklarının 8-9 derece artarak İstanbul’da 14-15 dereceye çıkacağına dikkat çekti.Yeni kar tarihi açıklandıÖnümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Şen, 7-8 Ocak’ta batı kesimlerde yağmur görülebileceğini, ancak 12-13 Ocak’tan sonra Marmara’dan başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/altin-ve-gumus-yilin-ilk-islem-gununde-nasil-seyrediyor-gram-altin-ve-gram-gumus-ne-kadar-oldu-1102432882.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102433538_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99ba9af6040c4fdab887f29a55e5b855.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmara kar yağışı, marmara’ya kar ne zaman yağacak, istanbul kar yağışı, istanbul’da kar ne zaman, kar yağışı geri mi geliyor, meteoroloji kar uyarısı, prof dr orhan şen açıklama, yeni kar tarihi, kar yağışı tahmini, hava durumu son dakika, marmara hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı yeniden, 12 13 ocak kar yağışı
marmara kar yağışı, marmara’ya kar ne zaman yağacak, istanbul kar yağışı, istanbul’da kar ne zaman, kar yağışı geri mi geliyor, meteoroloji kar uyarısı, prof dr orhan şen açıklama, yeni kar tarihi, kar yağışı tahmini, hava durumu son dakika, marmara hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı yeniden, 12 13 ocak kar yağışı
Kar bitti sanıldı, geri dönüyor: Meteoroloji uzmanı, Marmara için yeni kar yağışı tarihini açıkladı
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası batı ve iç kesimlerde kar yağışını geride bıraksa da risk sona ermedi. İstanbul’da bazı ilçelerde eğitime ara verilirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara için yeni kar tarihi açıkladı. Kar yağışının 12-13 Ocak’tan sonra yeniden etkili olabileceği uyarısı yapıldı.
2025’in son günlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Batı ve iç kesimlerde kar yağışı büyük ölçüde sona ererken, yerini buzlanma, don ve kuru ayaz aldı.
İstanbul’da eğitime ara verilen ilçeler
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olması üzerine İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla yarın yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.
Meteoroloji uzmanından Marmara için kritik uyarı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının bugün itibarıyla Türkiye genelinden çekileceğini bildirdi. Şen, Anadolu’da buzlanma ve don riskinin artacağına, Marmara Bölgesi’nde ise hafta sonu hava sıcaklıklarının 8-9 derece artarak İstanbul’da 14-15 dereceye çıkacağına dikkat çekti.
Yeni kar tarihi açıklandı
Önümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Şen, 7-8 Ocak’ta batı kesimlerde yağmur görülebileceğini, ancak 12-13 Ocak’tan sonra Marmara’dan başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini ifade etti.