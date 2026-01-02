https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/kar-bitti-sanildi-geri-donuyor-meteoroloji-uzmani-marmara-icin-yeni-kar-yagisi-tarihini-acikladi-1102432969.html

Kar bitti sanıldı, geri dönüyor: Meteoroloji uzmanı, Marmara için yeni kar yağışı tarihini açıkladı

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası batı ve iç kesimlerde kar yağışını geride bıraksa da risk sona ermedi. İstanbul’da bazı ilçelerde eğitime ara... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2025’in son günlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Batı ve iç kesimlerde kar yağışı büyük ölçüde sona ererken, yerini buzlanma, don ve kuru ayaz aldı.İstanbul’da eğitime ara verilen ilçelerİstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olması üzerine İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla yarın yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.Meteoroloji uzmanından Marmara için kritik uyarıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının bugün itibarıyla Türkiye genelinden çekileceğini bildirdi. Şen, Anadolu’da buzlanma ve don riskinin artacağına, Marmara Bölgesi’nde ise hafta sonu hava sıcaklıklarının 8-9 derece artarak İstanbul’da 14-15 dereceye çıkacağına dikkat çekti.Yeni kar tarihi açıklandıÖnümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Şen, 7-8 Ocak’ta batı kesimlerde yağmur görülebileceğini, ancak 12-13 Ocak’tan sonra Marmara’dan başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini ifade etti.

