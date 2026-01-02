Türkiye
İsrail, Sınır Tanımayan Doktorlar dahil 37 yardım kuruluşunun Gazze'ye erişimini yasakladı
İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun çalışma izinlerini iptal etti. Karardan etkilenen kuruluşlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar gibi yardım örgütleri de bulunuyor.
İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 37 uluslararası insani yardım kuruluşunun, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni 'güvenlik ve şeffaflık standartlarına' uymadığı ileri sürüldü.Açıklamada, özellikle Filistinli personel hakkında 'tam ve doğrulanabilir bilgi' paylaşılmamasının temel gerekçe olduğu belirtildi ve bu kuruluşaların "lisansları askıya alınacaktır” ifadelerini kullandı.Yetkililer, lisansı iptal edilen STK’lara faaliyetlerini tamamen durdurmaları için 1 Mart 2026’ya kadar süre tanındığını bildirdi.Birleşmiş Milletler (BM) ise kararın, savaşın yıkıma uğrattığı Gazze’deki insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu.İsrail yönetimi, yeni düzenlemenin amacını 'terör sızmasını önlemek' olarak tanımlıyor.Bakanlık, bazı yardım kuruluşlarının çalışanlarıyla ilgili bilgileri paylaşmayı reddederek bu riski artırdığını öne sürüyor.İsrail makamları, Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğu iddia edilen iki kişiyi istihdam etmekle suçladı. Organizasyon ise İsrail’in talep ettiği ayrıntılı personel listelerini paylaşmayı reddettiklerini, bu bilgilerin uluslararası hukuka aykırı biçimde kullanılabileceği endişesi taşıdıklarını açıkladı.Volker Türk: Dehşet vericiBM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in kararını ‘dehşet verici’ olarak nitelendirdi. Türk, uluslararası topluma İsrail’in bu adımından geri dönmesi için acilen baskı yapılması çağrısında bulunarak, “Bu tür keyfi askıya almalar, Gazze halkı için zaten katlanılamaz olan koşulları daha da ağırlaştırıyor” dedi.BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini de kararın 'tehlikeli bir emsal' oluşturabileceği uyarısında bulundu.
02.01.2026
İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) çalışma izinlerini iptal etti. Karardan etkilenen kuruluşlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar gibi ö insani yardım örgütleri de bulunuyor.
İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 37 uluslararası insani yardım kuruluşunun, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni 'güvenlik ve şeffaflık standartlarına' uymadığı ileri sürüldü.
Açıklamada, özellikle Filistinli personel hakkında 'tam ve doğrulanabilir bilgi' paylaşılmamasının temel gerekçe olduğu belirtildi ve bu kuruluşaların "lisansları askıya alınacaktır” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, lisansı iptal edilen STK’lara faaliyetlerini tamamen durdurmaları için 1 Mart 2026’ya kadar süre tanındığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) ise kararın, savaşın yıkıma uğrattığı Gazze’deki insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu.
İsrail yönetimi, yeni düzenlemenin amacını 'terör sızmasını önlemek' olarak tanımlıyor.Bakanlık, bazı yardım kuruluşlarının çalışanlarıyla ilgili bilgileri paylaşmayı reddederek bu riski artırdığını öne sürüyor.
İsrail makamları, Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğu iddia edilen iki kişiyi istihdam etmekle suçladı. Organizasyon ise İsrail’in talep ettiği ayrıntılı personel listelerini paylaşmayı reddettiklerini, bu bilgilerin uluslararası hukuka aykırı biçimde kullanılabileceği endişesi taşıdıklarını açıkladı.

Volker Türk: Dehşet verici

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in kararını ‘dehşet verici’ olarak nitelendirdi. Türk, uluslararası topluma İsrail’in bu adımından geri dönmesi için acilen baskı yapılması çağrısında bulunarak, “Bu tür keyfi askıya almalar, Gazze halkı için zaten katlanılamaz olan koşulları daha da ağırlaştırıyor” dedi.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini de kararın 'tehlikeli bir emsal' oluşturabileceği uyarısında bulundu.
