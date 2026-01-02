Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/irandan-abdye-sert-yanit-mudahaleniz-tum-bolgeyi-kaosa-surukler-1102439466.html
İran’dan ABD'ye sert yanıt: Müdahaleniz tüm bölgeyi kaosa sürükler
İran’dan ABD'ye sert yanıt: Müdahaleniz tüm bölgeyi kaosa sürükler
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara destek vererek, Tahran yönetiminin göstericilere müdahalesi halinde ABD’nin “ateş etmeye hazır” olduğunu... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T12:59+0300
2026-01-02T13:41+0300
dünya
donald trump
abd
ortadoğu
abd
i̇ran
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082017617_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_81a24d55f45780a8251b9894f7d5a630.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle süren protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göstericilerin yanında olduklarını belirtti. Trump, İran yönetiminin protestoculara sert müdahalede bulunması halinde ABD’nin askeri karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyerek tansiyonu yükseltti.Tahran’dan sert yanıtTrump’ın çıkışına İran cephesinden gecikmeden yanıt geldi. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Larijani, ABD’nin İran’ın iç işlerine olası müdahalesinin ağır sonuçlar doğuracağını ifade etti. Larijani, “Bu tür bir adım, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırır ve ABD’nin kendi çıkarlarına da zarar verir” dedi.'İç mesele, dış müdahale kabul edilemez'Larijani, İran’daki protestoların niteliğine dikkat çekerek, ekonomik taleplerle sokağa çıkan gruplarla provokatif unsurların ayrıştırılması gerektiğini vurguladı. ABD’nin bu sürece müdahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Larijani, Washington’un bölgesel dengeleri göz ardı ettiğini savundu.ABD–İran hattında gerilim yeniden yükseliyorKarşılıklı açıklamalar, ABD–İran ilişkilerinde zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı. Uzmanlar, sert söylemlerin protesto sürecini ve Orta Doğu’daki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Gözler, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/abd-venezuella-ve-iranli-kisi-ve-kuruluslara-yaptirim-uyguladi-1102384381.html
abd
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082017617_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b8861eb8d093b9160e8a6d5c0287c2ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, ortadoğu, abd, i̇ran, tahran
donald trump, abd, ortadoğu, abd, i̇ran, tahran

İran’dan ABD'ye sert yanıt: Müdahaleniz tüm bölgeyi kaosa sürükler

12:59 02.01.2026 (güncellendi: 13:41 02.01.2026)
© AFP 2023 / CARLOS BARRIAABD İran bayrak
ABD İran bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© AFP 2023 / CARLOS BARRIA
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara destek vererek, Tahran yönetiminin göstericilere müdahalesi halinde ABD’nin “ateş etmeye hazır” olduğunu söyledi. İran Dini Lideri’nin başdanışmanı Ali Larijani ise olası bir Amerikan müdahalesinin yalnızca İran’ı değil tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle süren protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göstericilerin yanında olduklarını belirtti. Trump, İran yönetiminin protestoculara sert müdahalede bulunması halinde ABD’nin askeri karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyerek tansiyonu yükseltti.

Tahran’dan sert yanıt

Trump’ın çıkışına İran cephesinden gecikmeden yanıt geldi. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Larijani, ABD’nin İran’ın iç işlerine olası müdahalesinin ağır sonuçlar doğuracağını ifade etti. Larijani, “Bu tür bir adım, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırır ve ABD’nin kendi çıkarlarına da zarar verir” dedi.

'İç mesele, dış müdahale kabul edilemez'

Larijani, İran’daki protestoların niteliğine dikkat çekerek, ekonomik taleplerle sokağa çıkan gruplarla provokatif unsurların ayrıştırılması gerektiğini vurguladı. ABD’nin bu sürece müdahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Larijani, Washington’un bölgesel dengeleri göz ardı ettiğini savundu.

ABD–İran hattında gerilim yeniden yükseliyor

Karşılıklı açıklamalar, ABD–İran ilişkilerinde zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı. Uzmanlar, sert söylemlerin protesto sürecini ve Orta Doğu’daki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Gözler, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi.
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
ABD, Venezüella ve İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı
30 Aralık 2025, 22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала