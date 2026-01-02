https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/irandan-abdye-sert-yanit-mudahaleniz-tum-bolgeyi-kaosa-surukler-1102439466.html
İran’dan ABD'ye sert yanıt: Müdahaleniz tüm bölgeyi kaosa sürükler
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle süren protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göstericilerin yanında olduklarını belirtti. Trump, İran yönetiminin protestoculara sert müdahalede bulunması halinde ABD’nin askeri karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyerek tansiyonu yükseltti.Tahran’dan sert yanıtTrump’ın çıkışına İran cephesinden gecikmeden yanıt geldi. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Larijani, ABD’nin İran’ın iç işlerine olası müdahalesinin ağır sonuçlar doğuracağını ifade etti. Larijani, “Bu tür bir adım, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırır ve ABD’nin kendi çıkarlarına da zarar verir” dedi.'İç mesele, dış müdahale kabul edilemez'Larijani, İran’daki protestoların niteliğine dikkat çekerek, ekonomik taleplerle sokağa çıkan gruplarla provokatif unsurların ayrıştırılması gerektiğini vurguladı. ABD’nin bu sürece müdahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Larijani, Washington’un bölgesel dengeleri göz ardı ettiğini savundu.ABD–İran hattında gerilim yeniden yükseliyorKarşılıklı açıklamalar, ABD–İran ilişkilerinde zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı. Uzmanlar, sert söylemlerin protesto sürecini ve Orta Doğu’daki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Gözler, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle süren protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göstericilerin yanında olduklarını belirtti. Trump, İran yönetiminin protestoculara sert müdahalede bulunması halinde ABD’nin askeri karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyerek tansiyonu yükseltti.
Trump’ın çıkışına İran cephesinden gecikmeden yanıt geldi. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Larijani, ABD’nin İran’ın iç işlerine olası müdahalesinin ağır sonuçlar doğuracağını ifade etti. Larijani, “Bu tür bir adım, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırır ve ABD’nin kendi çıkarlarına da zarar verir” dedi.
'İç mesele, dış müdahale kabul edilemez'
Larijani, İran’daki protestoların niteliğine dikkat çekerek, ekonomik taleplerle sokağa çıkan gruplarla provokatif unsurların ayrıştırılması gerektiğini vurguladı. ABD’nin bu sürece müdahil olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Larijani, Washington’un bölgesel dengeleri göz ardı ettiğini savundu.
ABD–İran hattında gerilim yeniden yükseliyor
Karşılıklı açıklamalar, ABD–İran ilişkilerinde zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı. Uzmanlar, sert söylemlerin protesto sürecini ve Orta Doğu’daki güvenlik dengelerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Gözler, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi.