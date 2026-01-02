Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ibb-acikladi-istanbulda-kar-yagisinin-en-yogun-oldugu-ilceler-belli-oldu-1102443972.html
İBB açıkladı: İstanbul’da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu
İBB açıkladı: İstanbul’da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kar yağışının bilançosunu açıkladı. Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T14:29+0300
2026-01-02T14:29+0300
türki̇ye
kar
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ce6da5f11d3295f8da2861d3de3a8ee.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü kar yağışının kent genelindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, İstanbul’un özellikle kuzey ve Boğaz hattına yakın ilçelerinde kar yağışının daha yoğun hissedildiği belirtildi.En fazla etkilenen ilçeler açıklandıİBB’ye göre kar yağışı en çok Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetre arasında ölçüldüğü, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının sıkça yaşandığı kaydedildi.Kar yağışının seyriAçıklamada, yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de kar yağışıyla başladığı, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası geneline yayıldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde kısa süreli ara veren yağışın, öğle saatlerinde kuzey ilçelerden yeniden başlayarak yaklaşık 3 saat boyunca kuvvetli şekilde etkili olduğu belirtildi.Hava hızla ısınıyorİBB, sıcaklıkların sıfır derece civarında ve altında seyrettiğini, ancak saatte 60-85 kilometre hızla esen lodosun taşıdığı sıcak hava ile değerlerin hızla artacağını bildirdi. Tahminlere göre İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/kar-bitti-sanildi-geri-donuyor-meteoroloji-uzmani-marmara-icin-yeni-kar-yagisi-tarihini-acikladi-1102432969.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5cf899b181b1532d9e46f91d6b6fdfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı

İBB açıkladı: İstanbul’da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu

14:29 02.01.2026
© Arife Karakumistanbul kar yağışı
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© Arife Karakum
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kar yağışının bilançosunu açıkladı. Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de kar kalınlığı yer yer 5 ila 10 santimetreyi buldu. Soğuk hava etkisini kaybederken, hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye yükselmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü kar yağışının kent genelindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, İstanbul’un özellikle kuzey ve Boğaz hattına yakın ilçelerinde kar yağışının daha yoğun hissedildiği belirtildi.

En fazla etkilenen ilçeler açıklandı

İBB’ye göre kar yağışı en çok Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetre arasında ölçüldüğü, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının sıkça yaşandığı kaydedildi.

Kar yağışının seyri

Açıklamada, yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de kar yağışıyla başladığı, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası geneline yayıldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde kısa süreli ara veren yağışın, öğle saatlerinde kuzey ilçelerden yeniden başlayarak yaklaşık 3 saat boyunca kuvvetli şekilde etkili olduğu belirtildi.

Hava hızla ısınıyor

İBB, sıcaklıkların sıfır derece civarında ve altında seyrettiğini, ancak saatte 60-85 kilometre hızla esen lodosun taşıdığı sıcak hava ile değerlerin hızla artacağını bildirdi. Tahminlere göre İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
TÜRKİYE
Kar bitti sanıldı, geri dönüyor: Meteoroloji uzmanı, Marmara için yeni kar yağışı tarihini açıkladı
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала