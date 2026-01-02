https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ibb-acikladi-istanbulda-kar-yagisinin-en-yogun-oldugu-ilceler-belli-oldu-1102443972.html

İBB açıkladı: İstanbul’da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu

İBB açıkladı: İstanbul'da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kar yağışının bilançosunu açıkladı. Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile'de... 02.01.2026

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü kar yağışının kent genelindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, İstanbul’un özellikle kuzey ve Boğaz hattına yakın ilçelerinde kar yağışının daha yoğun hissedildiği belirtildi.En fazla etkilenen ilçeler açıklandıİBB’ye göre kar yağışı en çok Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetre arasında ölçüldüğü, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının sıkça yaşandığı kaydedildi.Kar yağışının seyriAçıklamada, yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de kar yağışıyla başladığı, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası geneline yayıldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde kısa süreli ara veren yağışın, öğle saatlerinde kuzey ilçelerden yeniden başlayarak yaklaşık 3 saat boyunca kuvvetli şekilde etkili olduğu belirtildi.Hava hızla ısınıyorİBB, sıcaklıkların sıfır derece civarında ve altında seyrettiğini, ancak saatte 60-85 kilometre hızla esen lodosun taşıdığı sıcak hava ile değerlerin hızla artacağını bildirdi. Tahminlere göre İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

