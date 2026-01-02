https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ibb-acikladi-istanbulda-kar-yagisinin-en-yogun-oldugu-ilceler-belli-oldu-1102443972.html
İBB açıkladı: İstanbul’da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu
İBB açıkladı: İstanbul’da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kar yağışının bilançosunu açıkladı. Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T14:29+0300
2026-01-02T14:29+0300
2026-01-02T14:29+0300
türki̇ye
kar
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ce6da5f11d3295f8da2861d3de3a8ee.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü kar yağışının kent genelindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, İstanbul’un özellikle kuzey ve Boğaz hattına yakın ilçelerinde kar yağışının daha yoğun hissedildiği belirtildi.En fazla etkilenen ilçeler açıklandıİBB’ye göre kar yağışı en çok Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetre arasında ölçüldüğü, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının sıkça yaşandığı kaydedildi.Kar yağışının seyriAçıklamada, yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de kar yağışıyla başladığı, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası geneline yayıldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde kısa süreli ara veren yağışın, öğle saatlerinde kuzey ilçelerden yeniden başlayarak yaklaşık 3 saat boyunca kuvvetli şekilde etkili olduğu belirtildi.Hava hızla ısınıyorİBB, sıcaklıkların sıfır derece civarında ve altında seyrettiğini, ancak saatte 60-85 kilometre hızla esen lodosun taşıdığı sıcak hava ile değerlerin hızla artacağını bildirdi. Tahminlere göre İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/kar-bitti-sanildi-geri-donuyor-meteoroloji-uzmani-marmara-icin-yeni-kar-yagisi-tarihini-acikladi-1102432969.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5cf899b181b1532d9e46f91d6b6fdfa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
kar, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
İBB açıkladı: İstanbul’da kar yağışının en yoğun olduğu ilçeler belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kar yağışının bilançosunu açıkladı. Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de kar kalınlığı yer yer 5 ila 10 santimetreyi buldu. Soğuk hava etkisini kaybederken, hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye yükselmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü kar yağışının kent genelindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada, İstanbul’un özellikle kuzey ve Boğaz hattına yakın ilçelerinde kar yağışının daha yoğun hissedildiği belirtildi.
En fazla etkilenen ilçeler açıklandı
İBB’ye göre kar yağışı en çok Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetre arasında ölçüldüğü, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının sıkça yaşandığı kaydedildi.
Açıklamada, yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de kar yağışıyla başladığı, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası geneline yayıldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde kısa süreli ara veren yağışın, öğle saatlerinde kuzey ilçelerden yeniden başlayarak yaklaşık 3 saat boyunca kuvvetli şekilde etkili olduğu belirtildi.
İBB, sıcaklıkların sıfır derece civarında ve altında seyrettiğini, ancak saatte 60-85 kilometre hızla esen lodosun taşıdığı sıcak hava ile değerlerin hızla artacağını bildirdi. Tahminlere göre İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.