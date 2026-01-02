https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/hollywood-yildizi-angelina-jolie-refah-sinir-kapisina-gitti-1102450713.html
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’na gitti
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Gazze'ye açılan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafını ziyaret etti. Jolie, ziyareti kapsamında Kızılay gönüllüleri ve... 02.01.2026
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’nda Gazze’ye yardım götüren görevlilerle görüştü.Amerikalı bir heyetle birlikte sınır kapısına gelen Jolie, yetkililer tarafından karşılandı. Ünlü oyuncu, yardım çalışmalarında görev alan gönüllülerle buluşmaktan onur duyduğunu ifade etti. Kızılay gönüllüleri, sınırda Gazze’ye girmeyi bekleyen binlerce yardım tırının bulunduğunu dile getirdi.Yerel basında yer alan bilgilere göre Jolie, Mısır’a getirilen yaralı Filistinlilerin durumunu yerinde görmek ve Gazze’ye yönelik insani yardım akışını incelemek amacıyla bölgeyi ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Jolie ya da Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Gazze’de ateşkes kapsamında yeniden açılması gündeme gelen Refah Sınır Kapısı, şu ana kadar kapalı kalmaya devam ediyor. Öte yandan Mısır’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, uluslararası topluma Gazze’ye insani yardım girişindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.Bir dönem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde özel temsilci olarak görev yapan Angelina Jolie, 2022 yılında bu görevinden ayrılarak insani konulardaki çalışmalarını daha geniş bir çerçevede sürdürme kararı almıştı.
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’na gitti
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Gazze’ye açılan Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafını ziyaret etti. Jolie, ziyareti kapsamında Kızılay gönüllüleri ve Gazze’ye insani yardım taşıyan tır şoförleriyle bir araya geldi.
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Refah Sınır Kapısı’nda Gazze’ye yardım götüren görevlilerle görüştü.
Amerikalı bir heyetle birlikte sınır kapısına gelen Jolie, yetkililer tarafından karşılandı. Ünlü oyuncu, yardım çalışmalarında görev alan gönüllülerle buluşmaktan onur duyduğunu ifade etti. Kızılay gönüllüleri, sınırda Gazze’ye girmeyi bekleyen binlerce yardım tırının bulunduğunu dile getirdi.
Yerel basında yer alan bilgilere göre Jolie, Mısır’a getirilen yaralı Filistinlilerin durumunu yerinde görmek ve Gazze’ye yönelik insani yardım akışını incelemek amacıyla bölgeyi ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Jolie ya da Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Gazze’de ateşkes kapsamında yeniden açılması gündeme gelen Refah Sınır Kapısı, şu ana kadar kapalı kalmaya devam ediyor. Öte yandan Mısır’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, uluslararası topluma Gazze’ye insani yardım girişindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.
Bir dönem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde özel temsilci olarak görev yapan Angelina Jolie, 2022 yılında bu görevinden ayrılarak insani konulardaki çalışmalarını daha geniş bir çerçevede sürdürme kararı almıştı.