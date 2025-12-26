https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/misir-netanyahu-gazze-anlasmasinin-ikinci-asamasini-engelleyerek-bolgeyi-atese-vermeye-calisiyor-1102267131.html
Mısır: Netanyahu, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını engelleyerek bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
Mısır, İsrail'in Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını engelleyerek bölgede yeni bir çatışma sürecine sürüklemeye çalıştığını söyledi. Al Qahera News televizyonuna konuşan Mısır Cumhurbaşkanlığı Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Raşvan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek için çeşitli manevralar yaptığını belirtti.Raşvan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Netanyahu'nun ABD-İran ilişkilerindeki gerginliği kullanarak Gazze'den uzak bir cephede çatışmaları yeniden körüklemek istediğini belirten Raşvan, "Gazze’de çatışmaların yeniden başlamasına karşı açık bir Amerikan vetosu bulunuyor" diyerek, tüm göstergelerin ABD yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasının gelecek yılın ocak ayı başında başlatılması konusundaki tutumunu netleştirdiğini vurguladı.İsrail Başbakanının Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını yeniden tanımlamaya çalıştığını belirten Raşvan, Netanyahu'nun anlaşmada yer almamasına rağmen direnişin silahsızlandırılması şartını dayattığını kaydetti.'İkinci aşamayı durdurmaları mümkün olmayacak'Netanyahu’nun bu hamlelerinin uygulamada gecikmelere yol açabileceğini belirten Raşvan, "Ancak ABD’nin ısrarı ve anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin önceden sahip olduğu bilgi göz önüne alındığında, ikinci aşamayı tamamen durdurmaları mümkün olmayacaktır" dedi.Raşvan, "Trump’ın aylar önce yerinden edilme ve 'Riviera' oluşturulması yönündeki açıklamaları, bölgenin gerçeklerini yeterince bilmemesinden kaynaklanıyordu." ifadelerini kullandı. Ancak Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelerle yürütülen temasların ardından Trump’ın yerinden edilmenin sonuçlarını kavradığını belirten Raşvan, "ABD Başkanı, planına kimsenin Gazze’den zorla çıkarılmayacağını ve gönüllü olarak ayrılanların geri dönme hakkına sahip olacağını dahil etti" dedi.
Mısır, İsrail'in Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını engelleyerek bölgede yeni bir çatışma sürecine sürüklemeye çalıştığını söyledi. Al Qahera News televizyonuna konuşan Mısır Cumhurbaşkanlığı Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Ziya Raşvan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek için çeşitli manevralar yaptığını belirtti.
Raşvan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Netanyahu, Amerikan yönetiminin dikkatini başta İran, Suriye ve Lübnan olmak üzere diğer bölgesel dosyalara çekerek Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını her türlü yolla sabote etmeye çalışıyor.
Netanyahu'nun ABD-İran ilişkilerindeki gerginliği kullanarak Gazze'den uzak bir cephede çatışmaları yeniden körüklemek istediğini belirten Raşvan, "Gazze’de çatışmaların yeniden başlamasına karşı açık bir Amerikan vetosu bulunuyor" diyerek, tüm göstergelerin ABD yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasının gelecek yılın ocak ayı başında başlatılması konusundaki tutumunu netleştirdiğini vurguladı.
İsrail Başbakanının Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını yeniden tanımlamaya çalıştığını belirten Raşvan, Netanyahu'nun anlaşmada yer almamasına rağmen direnişin silahsızlandırılması şartını dayattığını kaydetti.
'İkinci aşamayı durdurmaları mümkün olmayacak'
Netanyahu’nun bu hamlelerinin uygulamada gecikmelere yol açabileceğini belirten Raşvan, "Ancak ABD’nin ısrarı ve anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin önceden sahip olduğu bilgi göz önüne alındığında, ikinci aşamayı tamamen durdurmaları mümkün olmayacaktır" dedi.
Raşvan, "Trump’ın aylar önce yerinden edilme ve 'Riviera' oluşturulması yönündeki açıklamaları, bölgenin gerçeklerini yeterince bilmemesinden kaynaklanıyordu." ifadelerini kullandı.
Ancak Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelerle yürütülen temasların ardından Trump’ın yerinden edilmenin sonuçlarını kavradığını belirten Raşvan, "ABD Başkanı, planına kimsenin Gazze’den zorla çıkarılmayacağını ve gönüllü olarak ayrılanların geri dönme hakkına sahip olacağını dahil etti" dedi.