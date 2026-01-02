https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/halit-yukayin-olumune-iliskin-davada-yeni-gelisme-kivanc-tatlitug-tanik-olarak-dinlenecek-1102435615.html

Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Yalova'dan Bozcaada'ya giderken teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada önemli bir karar çıktı. Mahkeme, Yukay ile... 02.01.2026

Yalova’dan 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay’ın kullandığı Graywolf isimli tekne, parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Arama çalışmalarının 19’uncu gününde Yukay’ın cansız bedenine Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında, 68 metre derinlikte ulaşıldı. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Ümraniye’de toprağa verildi.Yük gemisinde sürtme izleri tespit edildiBandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen “Arel 7” isimli yük gemisi mercek altına alındı. Sahil Güvenlik incelemelerinde geminin ön kısmında sürtme izleri belirlendi. Kazadan önce ve sonra çekilen fotoğraflar karşılaştırılarak bu izler soruşturma dosyasına girdi.Kamera kayıtları ve kriminal rapor dosyadaYük gemisinin İzmit Limanı’na yanaştığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi. Görüntülerde kaptan ve mürettebatın geminin baş kısmındaki hasarı incelediği görüldü. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı raporunda ise, gemi üzerindeki boya kalıntılarıyla Yukay’ın teknesinden alınan örneklerin eşleştiği tespit edildi.10 sanık hakkında hapis istemiHazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 ila 9 yıl, şirket yetkilisi ve mürettebat hakkında ise “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.Mahkemeden Tatlıtuğ ve Yukay’ın eşi için kararMahkeme, Yukay ile kazadan önce son kez telefonda görüşen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un davada tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve bu kapsamda müzekkere yazılacağını açıkladı. Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay için ise SEGBİS yoluyla ifade alınması kararlaştırıldı. Eksik evrakların tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

