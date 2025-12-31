Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/galatasarayin-eski-futbolcusu-gokmen-ozdenak-hayatini-kaybetti-1102398589.html
Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti
Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı formayla uzun yıllar sahada mücadele eden Özdenak’ın vefatı, spor camiasında... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T18:07+0300
2025-12-31T18:09+0300
spor
gökmen özdenak
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102360175_0:0:616:347_1920x0_80_0_0_b84b662aac5e6eb33cb94fd4c2e68e80.jpg
Evinde rahatsızlanan Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu, spor yorumcusu Gökmen Özdenak hastaneye kaldırıldı. İki kez kalbi duran Özdenak, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gökmen Özdenak kimdir?Gökmen Özdenak, 1 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 9 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 15 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 1 gol kaydetti.İstanbulspor forması ile profesyonel sahalara adım attı. Galatasaray'da oynadığı 13 yıllık dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası sahibi olan kadroda yer aldı. 1976'da, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndaki 50’inci golünü attı. Golcülüğü ve kafa vuruşları ile tanındı. 1980'de faal futbol yaşamını noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/galatasarayli-eski-futbolcu-ve-spor-yazari-gokmen-ozdenaktan-uzen-haber-yogun-bakima-kaldirildi-1102360016.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102360175_54:0:571:388_1920x0_80_0_0_11dd8422cc1c9b4278fcedaa1601ee46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gökmen özdenak, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü
gökmen özdenak, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü

Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

18:07 31.12.2025 (güncellendi: 18:09 31.12.2025)
Gökmen Özdenak sosyal medya
Gökmen Özdenak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
Abone ol
Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı formayla uzun yıllar sahada mücadele eden Özdenak’ın vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.
Evinde rahatsızlanan Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu, spor yorumcusu Gökmen Özdenak hastaneye kaldırıldı.
İki kez kalbi duran Özdenak, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gökmen Özdenak kimdir?

Gökmen Özdenak, 1 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 9 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 15 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 1 gol kaydetti.
İstanbulspor forması ile profesyonel sahalara adım attı. Galatasaray'da oynadığı 13 yıllık dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası sahibi olan kadroda yer aldı. 1976'da, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndaki 50’inci golünü attı. Golcülüğü ve kafa vuruşları ile tanındı. 1980'de faal futbol yaşamını noktaladı.
Gökmen Özdenak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
YAŞAM
Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'tan üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı
Dün, 11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала