Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı formayla uzun yıllar sahada mücadele eden Özdenak’ın vefatı, spor camiasında... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Evinde rahatsızlanan Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu, spor yorumcusu Gökmen Özdenak hastaneye kaldırıldı. İki kez kalbi duran Özdenak, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gökmen Özdenak kimdir?Gökmen Özdenak, 1 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 9 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 15 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 1 gol kaydetti.İstanbulspor forması ile profesyonel sahalara adım attı. Galatasaray'da oynadığı 13 yıllık dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası sahibi olan kadroda yer aldı. 1976'da, Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndaki 50’inci golünü attı. Golcülüğü ve kafa vuruşları ile tanındı. 1980'de faal futbol yaşamını noktaladı.

