Bakan Kurum açıkladı: Türkiye, COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31 iklim zirvesinin dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) başkanlığını üstlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz' ifadelerine yer verildi.Bakan Kurum, “Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret ve günler süren diplomatik müzakerelerin ardından COP31 Başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu. Bugünden itibaren ortak evimiz dünyamız için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.Açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda adil, kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf bir sürecin hayata geçirileceği' vurgulandı. Bakan Kurum, “Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren her konuda olduğu gibi Türkiye; yine güvenin, umudun ve geleceğin adresi olacak. Alınan bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen uluslararası zirvenin temel amacı:
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) başkanlığını üstlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz' ifadelerine yer verildi.
Bakan Kurum, “Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret ve günler süren diplomatik müzakerelerin ardından COP31 Başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu. Bugünden itibaren ortak evimiz dünyamız için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda adil, kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf bir sürecin hayata geçirileceği' vurgulandı. Bakan Kurum, “Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren her konuda olduğu gibi Türkiye; yine güvenin, umudun ve geleceğin adresi olacak. Alınan bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen uluslararası zirvenin temel amacı:
Ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele stratejilerini görüşmesi
,
Sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini paylaşması
,
Uluslararası iş birliğini güçlendirmesi
ve
Küresel iklim politikalarını koordine etmesidir
.