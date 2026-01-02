https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/dunyanin-en-eski-cenaze-atesi-yapisi-afrikada-bulundu-9-bin-500-yillik-1102434388.html

Dünyanın en eski cenaze ateşi yapısı Afrika'da bulundu: 9 bin 500 yıllık

Afrika'da yaklaşık 9 bin 500 yıl önce inşa edilmiş bir cenaze ateşindeki odunlar keşfedildi. Bu bulgu, antik avcı-toplayıcı toplulukların sanılandan çok daha...

Afrika’da yaklaşık 9 bin 500 yıl önce oluşturulmuş cenaze ateşi odunları keşfedildi. Bu bulgu, antik avcı-toplayıcı toplulukların sanılandan çok daha karmaşık ritüellere sahip olduğunu ortaya koyuyor.Araştırmacılara göre, Malavi’nin kuzeyinde Mount Hora eteklerindeki bir kaya sığınağında bulunan bu yapı;2017 ve 2018 yıllarında yapılan kazılarda, kül, kömür ve tortu tabakaları arasında iki ayrı küme halinde toplam 170 insan kemik parçası bulundu. Kalıntıların, boyu 1,5 metrenin biraz altında olan yetişkin bir kadına ait olduğu düşünülüyor.Kadının neden bu kadar özel bir muamele gördüğü kesin olarak bilinmese de, ekibin bulgularına göre kremasyonun ardından en az bir ateş daha doğrudan odunun üzerine yakılmış. Bu durum, bir anı veya hatırlama ritüeli olarak yorumlanıyor.Bununla birlikte, alanda çok sayıda kamp ateşi izine de rastlandı. Thompson, kaya sığınağının yalnızca ritüeller için değil, günlük yaşamda da kullanılmış olmasının muhtemel olduğunu belirtti.Çalışmaya liderlik eden Dr Jessica Cerezo-Román, kalıntılara yönelik şiddet ya da yamyamlık bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.Araştırmacılar, cenaze ateşindeki odunların yaklaşık çift kişilik bir yatak büyüklüğünde olduğunu ve inşa edilip sürdürülmesinin yüksek düzeyde bilgi, beceri ve koordinasyon gerektirdiğini belirledi. Afrika’da ise en erken doğrulanmış bilinçli kremasyon yapılarının bugüne kadar yalnızca yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine, pastoral Neolitik topluluklara ait olduğu biliniyordu. 8 bin yıl veya daha eski tarihlere ait yanmış insan kalıntılarının çoğunun özenle ve bilinçli hazırlanmış bir cenaze ateşi yapısı içinde bulunmadığı vurgulandı.

