Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/uzayda-tek-basina-suruklenen-saturn-buyuklugunde-bir-gezegen-tespit-edildi-1102433150.html
Uzayda tek başına sürüklenen Satürn büyüklüğünde bir gezegen tespit edildi
Uzayda tek başına sürüklenen Satürn büyüklüğünde bir gezegen tespit edildi
Sputnik Türkiye
Gökbilimciler, galakside tek başına dolaşan bir gezegenin kütlesini ilk kez doğrudan ölçmeyi başardı. Yeni bulgular, Satürn kütlesine sahip bu dünyanın... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T09:54+0300
2026-01-02T09:54+0300
yaşam
satürn
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104028/67/1040286720_0:47:1281:767_1920x0_80_0_0_5b766af59a876ca012d448e754d4fe91.jpg
Yeni bir çalışmaya göre, araştırmacılar serbest dolaşan yeni keşfedilmiş bir gezegenin hem kütlesini hem de uzaklığını, aynı anda Dünya’dan ve uzaydan yapılan gözlemlerle doğrudan ölçtü. Bu nadir gözlem kombinasyonu, normalde ulaşılamayan ayrıntıların belirlenmesini mümkün kıldı.Elde edilen sonuçlar, gezegenlerin ana sistemlerinden nasıl koparılarak yıldızlararası uzaya savrulabildiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Serseri gezegenler ve zor yakalanan bir sinyalGezegenlerin büyük bölümü bir ya da daha fazla yıldızın yörüngesinde dolanır. Ancak giderek artan kanıtlar, bazı gezegenlerin galakside tek başına hareket ettiğini gösteriyor. Serbest dolaşan ya da serseri gezegenler olarak adlandırılan bu cisimlerin bilinen bir yıldız eşlikçisi bulunmuyor. Çok az ışık yaydıkları için genellikle yalnızca, kütleçekimlerinin uzak bir arka plan yıldızının ışığını kısa süreliğine büküp güçlendirdiği anlarda tespit edilebiliyorlar. Bu etki microlensing (mikromerceklenme) olarak biliniyor.Mikromerceklenmenin en büyük dezavantajı ise genellikle gezegenin ne kadar uzakta olduğunu ortaya koymaması. Bu da kütlenin doğrudan hesaplanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle, serseri gezegenlerin birçok temel özelliği bugüne kadar belirsiz kaldı.Dünya ve uzaydan eş zamanlı gözlemYeni çalışmada Subo Dong ve çalışma arkadaşları, kısa süreli bir mikromerceklenme olayı sırasında tespit edilen serbest dolaşan bir gezegeni tanımladı. Bu olayı özel kılan ise, aynı anda hem Dünya’dan hem de uzaydan gözlemlenmiş olmasıydı. Araştırma ekibi, çeşitli yer tabanlı gözlem programlarından elde edilen verileri Gaia uzay teleskobunun gözlemleriyle birleştirdi.Araştırmaya göre gezegenin kütlesi Jüpiter’in yaklaşık yüzde 22’si kadar ve Samanyolu’nun merkezinden yaklaşık 3 bin parsec uzaklıkta bulunuyor. Satürn’e benzer bir kütleye sahip olması, bu gezegenin küçük bir yıldız ya da kahverengi cüce (brown dwarf) gibi tek başına oluşmadığını, aksine bir gezegen sisteminin parçası olarak doğduğunu gösteriyor.Bilim insanları, bu tür düşük kütleli serseri gezegenlerin yıldızların etrafında oluştuğunu, ancak diğer gezegenlerle yakın karşılaşmalar ya da kararsız yıldız eşlikçileri gibi kütleçekimsel etkileşimler sonucunda yörüngelerinden koparılarak uzaya fırlatıldığını düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/bilim-insanlari-marsta-elektrik-ureten-toz-firtinalari-kesfetti-1102365703.html
satürn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104028/67/1040286720_98:0:1182:813_1920x0_80_0_0_676be44da52faf9afb4a24690eb95447.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
satürn, dünya
satürn, dünya

Uzayda tek başına sürüklenen Satürn büyüklüğünde bir gezegen tespit edildi

09:54 02.01.2026
© Fotoğraf : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)Eylül ayının uzay görüntüleri
Eylül ayının uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© Fotoğraf : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)
Abone ol
Gökbilimciler, galakside tek başına dolaşan bir gezegenin kütlesini ilk kez doğrudan ölçmeyi başardı. Yeni bulgular, Satürn kütlesine sahip bu dünyanın, dramatik bir gezegensel parçalanmanın ardından kendi yıldız sisteminden koparak uzaya savrulduğunu işaret ediyor.
Yeni bir çalışmaya göre, araştırmacılar serbest dolaşan yeni keşfedilmiş bir gezegenin hem kütlesini hem de uzaklığını, aynı anda Dünya’dan ve uzaydan yapılan gözlemlerle doğrudan ölçtü. Bu nadir gözlem kombinasyonu, normalde ulaşılamayan ayrıntıların belirlenmesini mümkün kıldı.
Elde edilen sonuçlar, gezegenlerin ana sistemlerinden nasıl koparılarak yıldızlararası uzaya savrulabildiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Serseri gezegenler ve zor yakalanan bir sinyal

Gezegenlerin büyük bölümü bir ya da daha fazla yıldızın yörüngesinde dolanır. Ancak giderek artan kanıtlar, bazı gezegenlerin galakside tek başına hareket ettiğini gösteriyor. Serbest dolaşan ya da serseri gezegenler olarak adlandırılan bu cisimlerin bilinen bir yıldız eşlikçisi bulunmuyor. Çok az ışık yaydıkları için genellikle yalnızca, kütleçekimlerinin uzak bir arka plan yıldızının ışığını kısa süreliğine büküp güçlendirdiği anlarda tespit edilebiliyorlar.
Bu etki microlensing (mikromerceklenme) olarak biliniyor.
Mikromerceklenmenin en büyük dezavantajı ise genellikle gezegenin ne kadar uzakta olduğunu ortaya koymaması. Bu da kütlenin doğrudan hesaplanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle, serseri gezegenlerin birçok temel özelliği bugüne kadar belirsiz kaldı.

Dünya ve uzaydan eş zamanlı gözlem

Yeni çalışmada Subo Dong ve çalışma arkadaşları, kısa süreli bir mikromerceklenme olayı sırasında tespit edilen serbest dolaşan bir gezegeni tanımladı. Bu olayı özel kılan ise, aynı anda hem Dünya’dan hem de uzaydan gözlemlenmiş olmasıydı. Araştırma ekibi, çeşitli yer tabanlı gözlem programlarından elde edilen verileri Gaia uzay teleskobunun gözlemleriyle birleştirdi.
Araştırmaya göre gezegenin kütlesi Jüpiter’in yaklaşık yüzde 22’si kadar ve Samanyolu’nun merkezinden yaklaşık 3 bin parsec uzaklıkta bulunuyor. Satürn’e benzer bir kütleye sahip olması, bu gezegenin küçük bir yıldız ya da kahverengi cüce (brown dwarf) gibi tek başına oluşmadığını, aksine bir gezegen sisteminin parçası olarak doğduğunu gösteriyor.
Bilim insanları, bu tür düşük kütleli serseri gezegenlerin yıldızların etrafında oluştuğunu, ancak diğer gezegenlerle yakın karşılaşmalar ya da kararsız yıldız eşlikçileri gibi kütleçekimsel etkileşimler sonucunda yörüngelerinden koparılarak uzaya fırlatıldığını düşünüyor.
Mars’taki toz fırtınalarında elektrik kıvılcımları tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
YAŞAM
Bilim insanları Mars'ta elektrik üreten toz fırtınaları keşfetti
30 Aralık 2025, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала