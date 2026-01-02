Deniz ulaşımına fırtına engeli: Yarın 8 sefer iptal edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/deniz-ulasimina-firtina-engeli-yarin-8-sefer-iptal-edildi-1102453364.html
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) arasındaki 08.00 ve 09.30 seferleriyle İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hattındaki 08.00 ve 11.30 seferleri yapılmayacak.Ayrıca Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) saat 09.30, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) saat 10.00, İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) saat 11.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) saat 13.00 seferleri de hava şartları nedeniyle iptal edildi.
