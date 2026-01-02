https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/deniz-ulasimina-firtina-engeli-yarin-8-sefer-iptal-edildi-1102453364.html

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Yarın 8 sefer iptal edildi

BUDO’nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Mudanya–Kabataş, Kabataş–Mudanya ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki bazı seferler... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T23:50+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_893142cd17f1c32881763f3fb8b0fc3c.jpg

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) arasındaki 08.00 ve 09.30 seferleriyle İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hattındaki 08.00 ve 11.30 seferleri yapılmayacak.Ayrıca Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) saat 09.30, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) saat 10.00, İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) saat 11.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) saat 13.00 seferleri de hava şartları nedeniyle iptal edildi.

