https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/deas-ve-el-kaide-operasyonu-18-tutuklama-1102451479.html
DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 tutuklama
DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 tutuklama
Sputnik Türkiye
Kocaeli’de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18’i tutuklandı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T19:27+0300
2026-01-02T19:27+0300
2026-01-02T19:27+0300
türki̇ye
kocaeli
deaş
el kaide
terör
terör saldırısı
terör örgütü
terör eylemi
terör suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102451170_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_ac509a1a04e51605fa12edab30b48bf9.jpg
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 18'i tutuklanırken, 3’üne adli kontrol uygulandı. 1 şüpheli serbest bırakıldı, 20 kişi ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/yalova-operasyonuyla-ilgili-isid-operasyonu-29-supheli-gozalti-karari-verildi-1102389598.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102451170_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_41fa5c21bb2b63c108cdf3a5e1d98088.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, deaş, el kaide, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu
kocaeli, deaş, el kaide, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu
DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 tutuklama
Kocaeli’de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 18'i tutuklanırken, 3’üne adli kontrol uygulandı. 1 şüpheli serbest bırakıldı, 20 kişi ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.