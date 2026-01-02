https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/deas-ve-el-kaide-operasyonu-18-tutuklama-1102451479.html

DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 tutuklama

Kocaeli’de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18’i tutuklandı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 18'i tutuklanırken, 3’üne adli kontrol uygulandı. 1 şüpheli serbest bırakıldı, 20 kişi ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

