Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/deas-ve-el-kaide-operasyonu-18-tutuklama-1102451479.html
DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 tutuklama
DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 tutuklama
Sputnik Türkiye
Kocaeli’de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18’i tutuklandı. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T19:27+0300
2026-01-02T19:27+0300
türki̇ye
kocaeli
deaş
el kaide
terör
terör saldırısı
terör örgütü
terör eylemi
terör suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102451170_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_ac509a1a04e51605fa12edab30b48bf9.jpg
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 18'i tutuklanırken, 3’üne adli kontrol uygulandı. 1 şüpheli serbest bırakıldı, 20 kişi ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/yalova-operasyonuyla-ilgili-isid-operasyonu-29-supheli-gozalti-karari-verildi-1102389598.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102451170_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_41fa5c21bb2b63c108cdf3a5e1d98088.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kocaeli, deaş, el kaide, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu
kocaeli, deaş, el kaide, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu

DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 tutuklama

19:27 02.01.2026
© AP Photo / Kerim YavuzPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Kerim Yavuz
Abone ol
Kocaeli’de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 18'i tutuklanırken, 3’üne adli kontrol uygulandı. 1 şüpheli serbest bırakıldı, 20 kişi ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
TÜRKİYE
Yalova'yla ilgili sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 29 şüpheli yakalandı
31 Aralık 2025, 08:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала