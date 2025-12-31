https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/yalova-operasyonuyla-ilgili-isid-operasyonu-29-supheli-gozalti-karari-verildi-1102389598.html
Yalova'yla ilgili sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 29 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü IŞİD terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada 3 polisin şehit edildiği...
08:40 31.12.2025 (güncellendi: 08:50 31.12.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü IŞİD terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada 3 polisin şehit edildiği Yalova operasyonu sonrasında sosyal medyadan propaganda yapan 28 şüpheli ve örgüt mensubu olduğu belirtilen 1 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;
Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibariyle (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."