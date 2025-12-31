https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/yalova-operasyonuyla-ilgili-isid-operasyonu-29-supheli-gozalti-karari-verildi-1102389598.html

Yalova'yla ilgili sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 29 şüpheli yakalandı

Yalova'yla ilgili sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 29 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü IŞİD terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada 3 polisin şehit edildiği... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T08:40+0300

2025-12-31T08:40+0300

2025-12-31T08:50+0300

türki̇ye

işi̇d

yalova

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

deaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibariyle (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/istanbulda-deas-operasyonu-110-gozalti-1102354746.html

türki̇ye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işi̇d, yalova, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, deaş