Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi Trump'la görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Pazartesi Trump ile yine bir görüşmemiz olacak" dedi. 02.01.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Pazartesi Trump ile yine bir görüşmemiz olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami’nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.
Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Elimizde konteynerler var, gönderemiyoruz. Çadırlardan Filistinli kardeşlerimizi kurtarabilirdik. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.
Şu anda bildiğiniz gibi benim, gerek Sayın Putin’le gerek Zelenskiy’le, gerek bu konuda Trump’la ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris’te, yine böyle bir zirve Gönüllüler Konferansı adı altında yapılacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada, yine Sayın Trump’la da pazartesi akşamı, gündüz saat dört gibi falan, bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin’deki konuları da ele alma fırsatını bulacağız."