Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yılını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Yurtta Barış, Dünyada Barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde... 31.12.2025

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nı ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Personelimizin sınıf okulumuzda en iyi şekilde eğitim alarak mesleki niteliklerini geliştirdiklerini ve göreve hazır hale geldiklerini büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle zatıalinizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Güler'in telefonu vasıtasıyla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mehmetçiği selamlayarak şu ifadeleri kullandı:Şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, minnetle yadeddiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:'Savunmaya dair tüm alanlarda büyük bir atılım içindeyiz'Türkiye'nin üç kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Biraz daha sabır, gayret ve mücadele ile milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacaklarının altını çizen Erdoğan, "Yeni, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarının yeni yılını tebrik eden Erdoğan, "Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

