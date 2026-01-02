Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bozcaada-ve-gokceada-hatlarinda-hafta-sonu-feribot-seferleri-iptal-edildi-1102446184.html
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T16:35+0300
2026-01-02T16:36+0300
türki̇ye
gökçeada
kuzey ege
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104075/31/1040753140_19:0:1155:639_1920x0_80_0_0_2f25a6dd680bb0e5545300d5a66ba566.jpg
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi.Fırtına ulaşıma engel olduÇanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marmara-denizinde-firtina-alarmi-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1101074260.html
türki̇ye
gökçeada
kuzey ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104075/31/1040753140_161:0:1013:639_1920x0_80_0_0_c703b80144f32ba9f03687a7c96e3bdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gökçeada, kuzey ege, türkiye
gökçeada, kuzey ege, türkiye

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi

16:35 02.01.2026 (güncellendi: 16:36 02.01.2026)
© İHA / Selahattin Murathan YıldırımÇanakkale, feribot
Çanakkale, feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© İHA / Selahattin Murathan Yıldırım
Abone ol
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi.

Fırtına ulaşıma engel oldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.
feribot, Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
TÜRKİYE
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
18 Kasım 2025, 00:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала