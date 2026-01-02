https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bozcaada-ve-gokceada-hatlarinda-hafta-sonu-feribot-seferleri-iptal-edildi-1102446184.html

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi

2026-01-02T16:35+0300

türki̇ye

gökçeada

kuzey ege

türkiye

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi.Fırtına ulaşıma engel olduÇanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.

