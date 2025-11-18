https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marmara-denizinde-firtina-alarmi-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1101074260.html
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale bölgesinde etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T00:52+0300
2025-11-18T00:52+0300
2025-11-18T00:56+0300
türki̇ye
çanakkale
feribot
feribot seferleri
feribot kazası
deniz
marmara denizi
marmara bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079482738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da2218af829e89fbc75c59612258e28b.jpg
Çanakkale’de şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeada feribot seferleri durduruldu.GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.Şirket meteorolojik veriler doğrultusunda güvenlik amaçlı bu kararın alındığı belirtirken, diğer hatlardaki feribot seferlerinde herhangi bir aksama beklenmediğini bildirdi.Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1100490427.html
türki̇ye
çanakkale
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079482738_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_541cf9a3e603c8820baee0f634d125c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, feribot, feribot seferleri, feribot kazası, deniz, marmara denizi, marmara bölgesi
çanakkale, feribot, feribot seferleri, feribot kazası, deniz, marmara denizi, marmara bölgesi
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
00:52 18.11.2025 (güncellendi: 00:56 18.11.2025)
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale bölgesinde etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale’de şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeada feribot seferleri durduruldu.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Şirket meteorolojik veriler doğrultusunda güvenlik amaçlı bu kararın alındığı belirtirken, diğer hatlardaki feribot seferlerinde herhangi bir aksama beklenmediğini bildirdi.
Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.