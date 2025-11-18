Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marmara-denizinde-firtina-alarmi-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1101074260.html
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale bölgesinde etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal... 18.11.2025
2025-11-18T00:52+0300
2025-11-18T00:56+0300
Çanakkale’de şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeada feribot seferleri durduruldu.GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.Şirket meteorolojik veriler doğrultusunda güvenlik amaçlı bu kararın alındığı belirtirken, diğer hatlardaki feribot seferlerinde herhangi bir aksama beklenmediğini bildirdi.Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1100490427.html
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi

00:52 18.11.2025 (güncellendi: 00:56 18.11.2025)
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale bölgesinde etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale’de şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeada feribot seferleri durduruldu.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Şirket meteorolojik veriler doğrultusunda güvenlik amaçlı bu kararın alındığı belirtirken, diğer hatlardaki feribot seferlerinde herhangi bir aksama beklenmediğini bildirdi.
Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.
TÜRKİYE
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi
26 Ekim, 20:23
