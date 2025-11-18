https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marmara-denizinde-firtina-alarmi-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1101074260.html

Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale bölgesinde etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Çanakkale’de şiddetli rüzgar nedeniyle Gökçeada feribot seferleri durduruldu.GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada yarın Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.Şirket meteorolojik veriler doğrultusunda güvenlik amaçlı bu kararın alındığı belirtirken, diğer hatlardaki feribot seferlerinde herhangi bir aksama beklenmediğini bildirdi.Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

