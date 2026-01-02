https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/boluda-kar-bilancosu-7-gunde-metrekareye-844-milimetre-kar-yagdi-1102435972.html
Bolu’da kar bilançosu: 7 günde metrekareye 84.4 milimetre kar yağdı
Bolu'da 26 Aralık'ta başlayan ve aralıksız 7 gün süren yoğun kar yağışı, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre... 02.01.2026
Bolu kent merkezinde, 26 Aralık’ta başlayan ve bir hafta boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 7 günlük süreçte metrekareye toplam 84,4 milimetre kar yağışı kaydedildi.
Kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı
Yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı kent merkezinde bazı noktalarda 1 metreye yakın seviyelere ulaştı. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Gün gün ölçülen kar miktarları açıklandı
Meteoroloji verilerine göre, yağışın başladığı 26 Aralık’ta metrekareye 8,20 milimetre, 27 Aralık’ta ise yine 8,20 milimetre kar düştü. 28 Aralık’ta bu miktar 39 milimetreye yükseldi. Takip eden 3 gün boyunca toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti.
Son günde 17 milimetre daha yağdı
Kent merkezinde son olarak dün, metrekare başına 17 milimetre kar yağışı ölçüldü. Yetkililer, soğuk hava ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.