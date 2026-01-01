2 aylık bebek 'beslenmediği' için öldü iddiası: Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/2-aylik-bebek-beslenmedigi-icin-oldu-iddiasi-anne-baba-dede-ve-anneanne-gozaltinda--1102413248.html
İstanbul'da 2 aylık bebeğin 'beslenmediği' için öldüğü iddia edildi. Olayla ilgili çelişkili ifade veren 20 yaşındaki anne, baba, dede ve anneanne gözaltına... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te bir bebeğin nefes alamadığı ihbarı üzerine bebeğin ailesinin yaşadığı eve giden ekipler 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde bebeğin 'beslenmediği' belirlenirken çelişkili ifadeler veren anne, baba, dede ve anneanne 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı. 3.2 kilo doğdu, öldüğünde 2 kilo olduğu belirlendiFatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını söyleyerek yardım istedi. Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.112'yi bebeğin ölümünden 12 saat sonra aradılarAnne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı. Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.
