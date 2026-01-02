https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bilimsel-calisma-cikolatada-bulunan-dogal-bilesik-yaslanmayi-yavaslatabilir-1102440959.html

Bilimsel çalışma: Çikolatada bulunan doğal bileşik yaşlanmayı yavaşlatabilir

02.01.2026

Bilim insanları, kakaoda doğal olarak bulunan theobromine adlı bileşiğin, insanlarda biyolojik yaşlanmanın daha yavaş seyretmesiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre kanda daha yüksek theobromine düzeylerine sahip bireylerde, yaşlanmaya ilişkin biyolojik göstergeler daha olumlu sonuçlar veriyor.Yaşlanma süreci yalnızca takvim yaşıyla değil, gen aktivitesindeki değişimleri yansıtan epigenetik göstergeler üzerinden de değerlendiriliyor. DNA metilasyon desenleri ve telomer uzunluğu gibi kan temelli ölçümler, biyolojik yaşlanma hakkında daha ayrıntılı bilgi sunuyor.Araştırma, King’s College London ve Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust’tan Ramy Saad ile King’s College London’dan Jordana T. Bell liderliğinde yürütüldü ve Aging dergisinde yayımlandı.İki farklı nüfus çalışmasında doğrulandıBulguların sağlamlığını test etmek isteyen araştırmacılar, Avrupa’da yürütülen iki büyük nüfus çalışmasının verilerini inceledi. TwinsUK çalışmasına katılan 509 kadında, daha yüksek theobromine seviyelerinin daha yavaş biyolojik yaşlanmayla ilişkili olduğu belirlendi. Bu ilişki, yaşa bağlı hastalıklar ve erken ölüm riskini tahmin etmek için kullanılan GrimAge adlı epigenetik saatle ölçüldü.Aynı sonuçlar, Almanya’daki KORA çalışmasına katılan bin 160 kadın ve erkekte de gözlemlendi. Bu durum, theobromine ile biyolojik yaşlanma arasındaki ilişkinin farklı toplumlarda da geçerli olduğunu ortaya koydu.Araştırmacılar, kafein gibi benzer bileşiklerin etkileri ve yaşam tarzı faktörleri hesaba katılsa bile, theobromine ile daha yavaş yaşlanma arasındaki bağlantının güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Ayrıca yüksek theobromine düzeylerinin, sağlıklı yaşlanmanın bir diğer göstergesi olan daha uzun telomerlerle ilişkili olduğu belirtildi.Çikolata tüketimi için uyarıTheobromine en çok kakao ve çikolatada bulunsa da, araştırmacılar bu bulguların daha fazla çikolata tüketilmesi gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Çalışma, günlük beslenmede yer alan bazı doğal bileşiklerin yaşlanma süreci üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

